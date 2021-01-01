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अपील:गाैंडर-लाॅरेंस के बाद गैंगस्टर काला राणा व जठेड़ी की अब श्रीगंगानगर पर नजर, बड़े व्यापारियों से मांग रहे फिरौती

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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विक्की गोंडर - Dainik Bhaskar
विक्की गोंडर
  • आपको फिरौती की कोई भी कॉल आए, डरें नहीं, इसकी जानकारी तत्काल पुलिस से साझा करें

कभी शांत समझा जाने वाला हमारा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब-हरियाणा के गैंगस्टर्स की नजर में है। इसी का उदाहरण है बीते तीन वर्षाें में श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में बड़े व्यापारियों से फिरौती मांगने और उन पर फायरिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस के लिए ये घटनाएं चुनौती तो बन ही रही हैं, साथ ही बड़े व्यापारी व कारोबारी भी इससे सकते में हैं।

गैंगस्टर्स को लेकर श्रीगंगानगर पहली बार जनवरी 2018 में तब चर्चा में आया था, जब हिंदुमलकोट के पास एक घर में छिपे 5 लाख के इनामी बदमाश विक्की गौंडर, प्रेम लाहौरिया व सुखप्रीत बुड्‌ढा को पंजाब पुलिस की टीम ने एनकाउंटर करके मार गिराया था।

इसके बाद मई 2018 में लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर अंकित भादू ने यहां श्रीगंगानगर आकर सरेआम एक जिम में विनोद श्योराण उर्फ जोर्डन की हत्या कर दी थी। अब चिंता की बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि पंजाब-हरियाणा के ये गैंग श्रीगंगानगर के बेरोजगार युवाओं को साथ लेकर अपना लोकल नेटवर्क भी खड़ा कर रहे हैं।

जानकारों का कहना है कि समृद्ध होने के साथ-साथ इस पूरे इलाके में अभी कोई स्थानीय गैंग नहीं है, इसलिए पंजाब-हरियाणा के गैंगस्टर्स यहां अपनी दहशत पैदा करने के लिए फायरिंग की घटनाएं करवा रहे हैं।

विक्की गोंडर; 22 हत्याएं की थी, हिंदुमलकोट में एनकांउटर
विक्की गाेंडर, पंजाब का सबसे बड़ा इनामी बदमाश था। 22 हत्याएं, 19 डकैती और लूट सहित संगीन अपराध के कारण माेस्ट वांटेड था। पंजाब सीआईए स्टाफ ने उसे 26 जनवरी 2018 काे हिंदुमलकाेट-पंजाब सीमा के निकट 3 सी बड़ी की ढाणी में छुपे हुए काे मार गिराया था।

लारेंस बिश्नोई; अजमेर जेल से ही चलाता है अपना पूरा गिरोह
लाॅरेंस बिश्नाई, अबाेहर के खैरपुरिया का रहने वाला है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में साेपू के नाम से गैंग ऑपरेट करता है। खुद वर्तमान में अजमेर की हाई सिक्याेरिटी जेल में ही है। साेशल मीडिया अकाउंट के जरिए गैंग ऑपरेट कर रहा है। फिराैती वसूली, डकैती, लूट करवाता है।

काला राणा; थाइलैंड में छिपा, अभी हमलों के पीछे इसका हाथ
काला राणा,हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है। लूट, डकैती, हत्या के 12 मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा पुलिस का 5 लाख का घाेषित फरार बदमाश है। जमानत पर बाहर आया था और अब इसके थाईलैंड में छुपे हाेने की आशंका है। वर्तमान में यह फिराैतियां वसूल रहा है।

काला जठेड़ी; 32 मुकदमे दर्ज थाइलैंड से गिरफ्तार हुआ था
काला जठेड़ी उर्फ संदीप काला फरीदाबाद का रहने वाला है। जून 2020 में साेनीपत से फरार हुआ था। तीन लाख का इनामी बदमाश है और 32 मुकदमे दर्ज हैं। वह राजू बसाैदी गैंगस्टर का चेला है। राजू बसाैदी काे एसटीएफ ने जुलाई 2020 में थाईलैंड से गिरफ्तार किया था।

काला राणा ने गंगानगर और हनुमानगढ़ के पांच काराेबारियाें काे दी थी धमकी, 25 लाख से एक कराेड़ मांगी थी फिराैती: जिला पुलिस की जांच में सामने आया है कि काला राणा गैंग ने गंगानगर में शेयर काराेबारी एलडी मित्तल, रजत सिडाना, रायसिंहनगर निवासी राकेश चाैहान उर्फ लाला, पदमपुर के एक काराेबारी तथा हनुमानगढ़ के पवन हिसारिया नाम के काराेबारी काे वर्चुअल काॅल कर 25 लाख से एक कराेड़ रुपए की फिराैती मांगी थी। सूत्राें ने बताया कि कई ऐसे काराेबारी भी हैं जिन्हाेंने पुलिस काे सूचना भी नहीं दी और इनकाे रंगदारी भी पहुंचा दी।

आठाें आराेपियाें का 6 तक रिमांड, गुप्ता पर फायर करने के आराेपी कार्तिक जाखड़ की जेल में शिनाख्त परेड हुई: इधर जवाहरनगर व रायसिंहनगर पुलिस ने आठाें आराेपियाें काे काेर्ट में पेशकर 6 फरवरी तक रिमांड पर लिया है। एसएचओ विश्वजीतसिंह व पुष्पेंद्रसिंह आराेपियाें से पूछताछ कर रहे हैं। जवाहरगनर पुलिस द्वारा बापर्दा गिरफ्तार कार्तिक जाखड़ की बुधवार काे केंद्रीय जेल में शिनाख्त परेड हाे गई है। अदालत के आदेश से नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार संजय अग्रवाल की माैजूदगी में पीड़ित शुभम गुप्ता जेल में माैजूद रहे।

4 बड़े कारण...क्षेत्र समृद्ध, पंजाब-हरियाणा नजदीक होने से भागने में भी आसानी

1. श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का अधिकांश इलाका सिंचित है। इस कारण यहां फसल उत्पादन अधिक हाेने से इलाका समृद्ध है। यही समृद्धि अब अपराधियाें काे वारदातें करने काे आकर्षित करने लगी है।
2. इस इलाके के लाेग स्वभाव से शांत प्रवृत्ति के हैं। झगड़ालु स्वभाव नहीं हाेने के कारण लाेग अपने काम से मतलब रखते हैं। यहां कम जमीनाें वाले भी उत्पादन अधिक हाेने के कारण अच्छी आजीविका से जीवन यापन कर रहे हैं।
3. पंजाब-हरियाणा और राजस्थान के पूर्वी इलाकाें में बड़े खतरनाक गैंगस्टराें के कारण लाेग परेशान हैं। लेकिन हमारे दाेनाें जिले पंजाब-हरियाणा के निकटवर्ती पड़ाेसी हाेने के नाते यहां शरण भी आसानी से मिल जाती है और वारदात के बाद भागना भी आसान रहता है।
4. इस इलाके में गैंगस्टर काे केवल पुलिस की ही चुनाैती का सामना करना पड़ता है। लाेकल काेई बड़ी गिराेह नहीं हाेने से गैंगवार का डर नहीं रहता है। इसी कारण हर बार पड़ाेसी राज्याें के अपराधी बेखाैफ हाेकर यहां अपना नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं।

सीधी बात राजन दुष्यंत, एसपी

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​​​​​​​Q. लगातार इलाके में गैंगस्टर की उपस्थिति बढ़ रही है, पुलिस इनकाे राेकने काे क्या कर रही है?
पुलिस ने हर गैंग के लीडर तक पहुंचने काे हाेमवर्क किया है। हमने तकरीबन 90 फीसदी आराेपी पकड़े भी हैं। जाे लाेग फरार हैं उनकाे भी कानूनी प्रक्रिया अपनाकर गिरफ्तार किया जाएगा।
Q. पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर ही हमारे यहां अशांति फैला रहे हैं। पुलिस की क्या याेजना है?
जिला पुलिस पंजाब के फाजिल्का पुलिस से इंटर स्टेट मीटिंग करके अपराधियाें के आंकड़े साझा कर रही है। पंजाब व हरियाणा हमारे सीमावर्ती हैं। इसलिए स्टेट नाकेबंदी काे मजबूत किया जा रहा है। हर गैंग ऑब्जर्व हाे रही है। कई गुप्त याेजनाओं पर काम चल रहा है।
Q. लाेग क्या करें ताकि इलाके में अमन चैन कायम रहे और आपराधिक वारदातें न हाें?
सबसे पहले ताे नागरिक हर आपराधिक वारदात की सूचना काे पुलिस से साझा करें। अपने आसपास नजर रखें और सतर्क रहें ताकि किसी भी संदिग्ध काे देखें ताे इसकी जानकारी पुलिस काे बताएं।

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