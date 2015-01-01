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धोखाधड़ी का मामला:डाक विभाग में 57 लाख के गबन व सैनिक से रुपये 36 लाख ठगने का आराेपी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर32 मिनट पहले
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  • सदर थाने में जुलाई में हुअा था मुकदमा, उप पंजीयक कार्यालय के तत्कालीन अधिकारी भी जांच के दायरे में

डाक विभाग के निलंबित डाक सहायक मुकेशकुमार काे सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया है। आराेपी के खिलाफ पूर्व पार्षद प्रेम स्वामी ने 7 जुलाई काे भूखंड बेचान में 36 लाख रुपए की धाेखाधड़ी के आराेप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। जांच अधिकारी एएसआई राजसिंह ने बताया कि पीड़ित सैनिक गाेलूवाला निवासी सुखदेव स्वामी ने अपनी पत्नी पूजा रानी के नाम से रिद्धि-सिद्धि सेकंड में आराेपी मुकेशकुमार धानका से 36 लाख रुपए में 11 जुलाई 2018 काे मकान खरीदा था। मुकेशकुमार धानका ने खरीदार के नाम से 24 जुलाई 2018 काे रजिस्ट्री करवा दी।

यूआईटी ने इसका इंतकाल भी दर्ज कर दिया और पट्टा भी जारी कर दिया। इसके डेढ़ साल बाद 17 दिसंबर 2019 काे कलेक्टर के आदेश से हल्का पटवारी और डाक विभाग के अधिकारियाें ने उक्त मकान काे सीज कर दिया। डाक विभाग के अधिकारियाें ने बताया कि मकान मुकेश कुमार का है जाे हनुमानगढ़ में डाक सहायक पद से सेवा से बर्खास्त है और उसके खिलाफ सीबीआई काेर्ट में 57.44 लाख रुपए के गबन का केस चल रहा है।

उक्त मकान काे वसूली के लिए सीज किया जा रहा है। मुकदमे में अाराेपी मुकेशकुमार पर धाेखाधड़ी करने के आराेप प्रमाणित पाए जाने पर उसे शुक्रवार रात काे गिरफ्तार किया गया था। शनिवार सुबह अदालत में पेशकर जेल भिजवाने के अादेश हुए। अाराेपी काे काेविड जांच के बाद जेल दाखिल करवाया जाएगा।

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