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गिरफ्तार:अफीम तस्करी के आराेप में पक्की निवासी युवक अबाेहर में गिरफ्तार,आराेपी के पास से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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पंजाब पुलिस ने 4 बी बड़ी पक्की निवासी युवक काे मादक पदार्थ अफीम की तस्करी के आराेप में पकड़ा है। यह कार्रवाई बुधवार शाम काे अबाेहर से किल्लियांवाली लिंक राेड पर की गई। आराेपी के खिलाफ अबाेहर सिटी वन थाने में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। थाना सिटी वन पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम काे 4 बी बड़ी पक्की निवासी परमजीतसिंह उर्फ पम्मा काे 500 ग्राम अफीम और बाइक सहित पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम काे गश्त के दौरान किल्लियांवाली लिंक रोड पर भारत गैस एजेंसी के निकट सामने से आ रहे एक राजस्थान नंबरी मोटरसाइकिल चालक को शक के आधार पर रोककर तलाशी ली। इस दाैरान आराेपी के पास से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। अाराेपी काे गिरफ्तार कर लिया है। वह उक्त मादक पदार्थ किससे लेकर आया था और आगे किसे सप्लाई देने जा रहा था, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। इधर हिंदुमलकाेट पुलिस काे मेल भेजकर अाराेपी के अापराधिक रिकाॅर्ड के बारे में जानकारी मांगी गई है।

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