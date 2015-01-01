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युद्ध अभियान:अवधिपार टोमेटो सॉस व स्नेक लाइट फिंकवाई, ड्राई फ्रूट, काजू, गुड़ व खोया के 5 सैंपल लिए

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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  • अब तक 11 दिन में 51 सैंपल भरे, श्रीगंगानगर शहर में भरे सैंपल, किरयाने की एक दुकान पर विवाद भी हुआ

त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सैंपलिंग का शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में 11 दिन में जिले में 51 सैंपल भरे गए हैं। यह अभियान 14 नवंबर तक चलेगा। गुरुवार को प्रशासन की टीम ने शहर में खाद्य पदार्थों की दुकानों का निरीक्षण करते हुए एक जगह एक्सपायर टोमेटो साॅस और स्नेक लाइट फिंकवाई। अभियान के दौरान चार दुकानों से ड्राइ फ्रूट, काजू, गुड़ और खोया के चार सैंपल लिए पुरानी धान में एक जगह ड्राइ कीवी की सैंपल भरने के दौरान दुकानदार और टीम के बीच बहस भी हुई।

मिठाई की ट्रे पर तिथि अंकित नहीं थी, हिदायत दी

अभियान प्रभारी एडीएम डॉ. गुंजन सोनी ने बताया कि जांच टीम ने पुरानी धान मंडी सट्टा मार्केट में ड्राई फ्रूट की शॉप खजान चंद किरयाना स्टोर से ड्राई कीवी, सुरेश टी कंपनी से गुड़, रविंद्र पथ पर स्थित राजस्थान वैरायटी स्टोर से काजू व बीरबल चौक स्थित गंगा पनीर हाउस से पनीर का सैंपल लिया गया। पुरानी आबादी में न्यू चौहान मिठाई भंडार से मावे का सैंपल लिया।

यहां 50 लीटर दूध की जांच डेयरी तकनीकी अधिकारी ने की। दूध मानक स्तर का मिला। विजय बेकरी के निरीक्षण के दौरान टोमेटो सॉस की एक्सपायर हुई 12 बोतल व स्नेक लाइट के 24 पैकेट नष्ट करवाए गए। दुकानदार काे एक्सपायर डेट का सामान नहीं रखने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान मिठाई निर्माताओं को मिठाई में रंग व चांदी के बर्क का उपयोग नहीं करने, ट्रे पर मिठाई बनाने की तिथि और उसके उपयोग योग्य रहने की तिथि अंकित करने की हिदायत दी। अधिकारियाें ने कहा कि नियमानुसार निर्माण व उपयाेग की तिथि की सूचना देना अनिवार्य है।

दुकानदारों को सफाई रखने के निर्देश दिए। जांच टीम में डीएसओ राकेश सोनी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रवर्तन अधिकारी संदीप गौड़, स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता, डेयरी विभाग के सौरभ कुमार, विधिक माप अधिकारी दीपक जैन शामिल थे।

पैकिंग कीवी को खुद की पैकिंग में बंद कर बेच रहे थे, सैंपल भरने पर एतराज
टीम ने पुरानी धानमंडी में जब खजानचंद किरयाना स्टोर पर जांच की तो वहां काउंटर में ड्राई कीवी के छोटे डिब्बे मिले। जो दुकानदार ने दिल्ली से एक-एक किलो पैकिंग में मंगवा कर खुद भरे थे। डीएसओ के अनुसार दुकानदार ने काउंटर में रखे ड्राई कीवी के डिब्बों से सैंपल देने से इनकार कर दिया कि दिल्ली से पैकिंग में मंगवाए डिब्बों से सैंपल लेना चाहिए।

वहीं टीम के अधिकारियों का कहना था कि खुद के स्तर पर भरे डिब्बों की सेल दुकान के काउंटर से ही हो रही है। सैंपल इसी से लेना उचित रहेगा। इसी दौरान दुकानदार और टीम के बीच तीखी बहस हुई। कुछ व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए। एक घंटे की जद्दोजहद के बाद दुकान से छोटे डिब्बे में भरी ड्राई कीवी का सैंपल भरा गया।

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