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ईंधन बचाएं कार्यक्रम:साइकिल रैली निकालकर आमजन काे ईंधन बचाने के लिए किया जागरूक

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे ईंधन बचाएं कार्यक्रम के तहत आज ‘सक्षम साइक्लोथॉन साइकिल रैली’ निकालकर आमजन को ईंधन बचाने के लिए आमजन काे जागरूक किया गया। जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने बताया कि गुरुनानक फिलिंग स्टेशन से प्रारंभ ‘सक्षम साइक्लोथॉन साइकिल रैली’ किरण फिलिंग स्टेशन पहुंचकर संपन्न हुई।

रास्ते में जगह-जगह ईंधन बचाने के लिए कारगार उपायों की जानकारी देते हुए यथासंभव ईंधन बचाने के लिए प्रेरित किया गया। इस रैली में पुलिस एवं प्रशासन के अलावा इंडियन ऑयल के रिटेल सेल्स मैनेजर रवि आनंद, इंडियन ऑयल गैस की हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर जिले की बिक्री अधिकारी अलकाजी, जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता, गैस एजेंसी डीलर्स एसोसिएशन श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष संजीव पूनिया सहित पेट्रोल पंप डीलर्स तथा गैस डीलर्स उत्साहपूर्वक शामिल हुए। ‘सक्षम साइक्लोथॉन साइकिल रैली’ के सफल आयोजन में पेट्रोल पंप तथा गैस एजेंसी डीलरों का सराहनीय सहयोग रहा।

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