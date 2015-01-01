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हेरोइन तस्करी:बलकारसिंह को चित्ताैड़गढ़ पुलिस ने 5 किलाे अफीम सहित पकड़ा था, उसी ने बीएसएफ कांस्टेबल के साथ मिलकर की हेरोइन तस्करी

श्रीगंगानगर40 मिनट पहले
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श्रीकरणपुर सेक्टर से 20 किलोग्राम हेरोइन तस्करी के आरोप में जालंधर में गिरफ्तार किए गए गांव 19 ओ निवासी बलकार सिंह उर्फ बल्ली मादक पदार्थ तस्करी का पुराना खिलाड़ी है। उसके खिलाफ चित्ताैड़गढ़ में भी मादक पदार्थ तस्करी का मुकदमा दर्ज है। करीब तीन साल पहले उसे चित्ताैड़गढ़ पुलिस ने 5 किलोग्राम अफीम के दूध के साथ गिरफ्तार किया था।

आरोपी करीब एक साल से जमानत पर जेल से बाहर था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी आपराधिक और नशा तस्करी प्रवृत्ति का है, लेकिन करणपुर में इसके खिलाफ कोई साधारण मुकदमा भी दर्ज नहीं है। आरोपी का गांव 19 ओ करणपुर से करीब 4 किलोमीटर और भारत-पाक बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर ही है।

आरोपी बलकार व अन्य को पंजाब पुलिस ने 0.30 बोर की विदेशी पिस्टल, 745 ग्राम हेरोइन और 8 लाख रुपए नकदी सहित पकड़ा था। जालंधर देहात पुलिस ने उसके साथ गिरफ्तार किए गए 91 वी बटालियन के बीएसएफ कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, दलपतसिंहपुरा निवासी जगमाेहनसिंह उर्फ जग्गू काे गुरुवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। जबकि माझीवाला गांव के निवासी किशनसिंह उर्फ दाैलतराम पुत्र सुखदेवसिंह व फिराेजपुर जिला निवासी रंजीतसिंह (20) पुत्र सुखदेवसिंह, हरजिंद्र काला पुत्र प्रेमसिंह तथा फिराेजपुर में माेहल्ला भारतनगर निवासी संजीत उर्फ सिंटू पुत्र इनायत राम काे पहले ही रिमांड पर ले रखा है। उन्हें आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी ताकि पता लगाया जाए कि कब-कब आई पाकिस्तान से हेरोइन की खेप, और कौन शामिल होते रहे हैं।

पंजाब पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार सभी सातों आरोपियों से जलंधर ग्रामीण पुलिस अलग अलग पूछताछ कर चुकी है। अब सभी को आमने सामने बैठाकर संयुक्त रूप से तस्दीक की जाएगी। सभी आरोपी रिमांड पर हैं। आरोपियों से यह जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है कि बीएसएफ कांस्टेबल की मदद से इससे पूर्व कब-कब और कितनी मात्रा में हेरोइन व हथियार तस्करी की वारदात की गई हैं। आरोपियों द्वारा 20 किलोग्राम हेरोइन में से 9 किलोग्राम कब और किसे बेची गई है। आरोपी कब से पाकिस्तान में बैठे तस्करों के संपर्क में हैं। इन सभी सवालों का जवाब लेने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पंजाब पुलिस की ओर से करणपुर तहसील क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए किसी भी आरोपी की कोई सूचना नहीं है। इन चारों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। यहां तक कि 19 ओ, माझीवाला ओर दलपतसिंहपुरा गांव के आरोपियों के आपस मे क्या संबंध हैं, यह भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। पंजाब पुलिस ने केवल बीएसएफ को ही सूचना दी थी। सिविलियन को घरों से पकड़ने की स्थानीय पुलिस को सूचना तक नहीं दी गई।

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