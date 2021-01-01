पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:शेयर काराेबारी के दामाद व लाला पर हमला करने वाला बाइकर गिरफ्तार, जवाहरनगर पुलिस करवाएगी आराेपी की पीड़ित के सामने शिनाख्त परेड

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शेयर काराेबारी एलडी मित्तल के दामाद शुभम गुप्ता पर जानलेवा हमले के मामले में जवाहरनगर पुलिस ने बाइकर युवक काे बापर्दा गिरफ्तार किया है। आराेपी काे रविवार शाम काे अदालत में पेशकर न्यायिक हिरासत में भिजवाया गया है।

उसकी शिनाख्त परेड की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। जांच अधिकारी एसएचओ विश्वजीतसिंह के अनुसार अाराेपी रावला थाना क्षेत्र के गांव दाे केएलएम निवासी कार्तिक जाखड़ पुत्र राजेंद्र जाखड़ काे जिला जेल से प्राेडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। 8 नवंबर 2020 की शाम काे एलआईसी काॅलाेनी में व्यापारी शुभम गुप्ता पर 6 राउंड फायर करने के आराेप में गिरफ्तार किया गया है। इस वारदात में आराेपी के साथ बाइक पर एक अन्य साथी भी था जाे बाइक चला रहा था। उसके बारे में आराेपी से बाद में पूछताछ की जाएगी। फिलहाल आराेपी काे न्यायिक हिरासत में भिजवाया गया है। अदालत काे शिनाख्त परेड करवाने काे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने काे प्रार्थना-पत्र साेमवार काे दिया जाएगा।

शिनाख्त परेड की रिपाेर्ट अाने के बाद पुलिस आराेपी काे वापस प्राेडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर इस मामले के संबंध में विस्तार से पूछताछ कर अन्य साथियाें का पता लगाएगी। अभी तक इस वारदात में गैंग काे सूचना देने व रैकी करने वाले स्थानीय मुखबिर के बारे में पता नहीं चल पाया है। उल्लेखनीय है कि यह मामला अक्टूबर 2020 में सामने आया था। तब शेयर काराेबारी जवाहरनगर निवासी एलडी मित्तल और उनकी पुत्री के फाेन पर साेशल मीडिया काॅल कर एक कराेड़ रुपए की फिराैती मांगी गई थी। 8 नवंबर की शाम काे एलडी मित्तल के दामाद शुभम गुप्ता पर फायरिंग की थी।

पड़ताल }कार्तिक ने ही रायसिंहनगर में अपने दाेस्त के साथ की थी राकेश लाला के घर पर फायरिंग
कार्तिक जाखड़ काे रायसिंहनगर एसएचओ सुरेंद्रसिंह ने उसके दाेस्त एक एसकेएम निवासी संदीप जाखड़ के साथ 22 जनवरी काे बापर्दा गिरफ्तार किया गया था। इन दाेनाें ने मिलकर रायसिंहनगर के वार्ड 16 निवासी राकेश चाैहान उर्फ लाला के घर पर 27 दिसंबर की शाम काे फायरिंग की थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि संदीप का श्रीगंगानगर में शुभम गुप्ता पर हुई फायरिंग में हाथ नहीं था। इसलिए उसे जवाहरनगर पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है।
सूत्राें के अनुसार पुलिस इस मामले की कड़ी से कड़ी जाेड़ते हुए आगे बढ़ रही है। इस घटना काे लेकर जवाहरनगर एसएचओ विश्वजीतसिंह ने लाॅरेंस बिश्नाेई से भी अजमेर जेल में जाकर पूछताछ की थी। लेकिन आराेपी ने इस घटना से खुद काे पूरी तरह अलग कर लिया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser