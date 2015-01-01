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रोष:भाजपा जिलाध्यक्ष ने पार्षदाें के साथ बैठक की बाेले-जनहित के मुद्दाें पर परिषद का साथ दें

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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  • पार्षद बाेले, 10 माह तक पार्टी पदाधिकारियों ने संभाला तक नहीं

नगर परिषद बाेर्ड की पहली साधारण सभा की बैठक शुक्रवार काे शाम 4 बजे जिला परिषद के सभागार में हाेगी। बैठक के एजेंडाें के संबंध में गुरुवार काे भाजपा के पार्षदाें ने जिलाध्यक्ष Eत्माराम तरड़ की अध्यक्षता में शाम एक निजी पैलेस में बैठक की। बैठक में 24 में से करीब 15 भाजपा पार्षद ही माैजूद रहे। बैठक की शुरू में पार्षदाें ने जिलाध्यक्ष के समक्ष नाराजगी जाहिर की कि नए बाेर्ड काे बने 10 माह पूरे हाे चुके हैं।

भाजपा के पार्षदाें के वार्डाें में नगर परिषद मनमानी कर रही है। पार्षदाें ने कई बार धरना प्रदर्शन किए गए, कलेक्टर से लेकर डीएलबी निदेशक तक काे ज्ञापन दिया। लेकिन पदाधिकारियाें ने संभाला तक नहीं। इस पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि पुरानी बातें भूलकर हमें एकजुट हाेना चाहिए। शुक्रवार काे बाेर्ड की बैठक में सभी इस बात का ध्यान रखें कि जनहित से जुड़े मुद्दे पर परिषद का साथ दें और भ्रष्टाचार से जुड़ी बाताें पर पुरजाेर विराेध करें। बैठक में मंडल अध्यक्ष सुशील अराेड़ा, चंद्रशेखर गाैड़, प्रदीप धेरड़, श्रवण सिंह, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष बबीता गाैड़ सहित पार्षद माैजूद रहे।

भाजपा पार्षदाें की सुबह कुछ निर्दलीय पार्षदाें के साथ अलग से बैठक हुई। बैठक में तय हुअा कि सभी मिलकर बाेर्ड बैठक में एक-एक मुद्दे पर सभापति व आयुक्त से सवाल जवाब करेंगे। निर्दलीय पार्षदाें ने भाजपा के पार्षदाें काे भराेसा दिया कि बैठक में वे पूरी तरह साथ देंगे। उप सभापति लाेकेश मनचंदा, विजेंद्र स्वामी आदि ने कहा कि बाेर्ड की बैठक के दैारान सभापति व आयुक्त से यह भी पूछा जाएगा कि गत 10 माह में शहर में क्या विकास कार्य हुए। भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दाें पर भी जवाब मांगा जाएगा। पार्षदाें ने कहा कि मीडिया काे यदि परिषद द्वारा बैठक में प्रवेश से राेका ताे बैठक का बहिष्कार कर कलेक्टर से शिकायत की जाएगी। बैठक में पूर्व उप सभापति अजय दावड़ा, हेमंत रासरानिया, पूर्व पार्षद पवन गाैड़, सुशील कुमार, प्रेम स्वामी सहित अन्य माैजूद रहे।

वार्डाें में काम करवाने में नगर परिषद ने हर स्तर पर किया भेदभाव: पूर्व पार्षद पवन गाैड़ का कहना है कि नगर परिषद ने कंटेनर, आर्ईकाेन दवा व ऑटाे टिपर खरीद मामले में भी आज तक संताेषजनक जवाब नहीं दिया। मामले में एसीबी में भी परिवाद दर्ज करवाया हुआ है। इस पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि बैठक में भाजपा पार्षदाें की एकता दिखाई देनी चाहिए। बैठक में यह शिकायत भी आई कि भाजपा के कुछ पार्षद पार्टी का साथ देने के बजाए सभापति का देते हैं। इसी वजह से उचित मुद्दाें पर विराेध प्रदर्शन में शामिल नहीं हाेते। इस पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में पुख्ता जानकारी मिलेगी ताे जरूर कार्रवाई करेंगे।

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