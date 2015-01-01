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सूरतगढ़ की खबर:नेशनल हाईवे पर ट्राेले के पीछे टक्कर से कार चालक की माैत,2 हादसे, 1 मौत, 4 युवक घायल

श्रीगंगानगर34 मिनट पहले
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  • राजियासर के निकट हुआ हादसा

सूरतगढ़-बीकानेर हाइवे पर राजियासर के निकट शुक्रवार को ट्रोले के पीछे कार के टकरा जाने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक धमेंद्र सिंह (40) पुत्र जगसीर सिंह निवासी मुक्तसर (पंजाब) का रहने वाला था। सूचना पर एएसआई धोलाराम मीणा जाब्ते सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार ट्राेला बीकानेर से ट्रोला सूरतगढ़ की ओर आ रहा था।

राजियासर के निकट पीर की मजार के पास आगे चल रहे ट्रोला चालक ने अचानक ब्रेक लगाए। इससे पीछे तेज गति से आ रही कार ट्रोले में जा भिड़ी। इससे कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को निजी वाहन से राजियासर के सरकारी अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक के पिता जगसीर सिंह ने ट्रोला चालक पर केस दर्ज करवाया है।

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