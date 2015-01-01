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कोरोना का कहर:खतरनाक दाैर में पहुंचा काेराेना; रिपोर्ट में निगेटिव, लेकिन सीटी स्कैन में पॉजिटिव, फेफड़ों पर अटैक हाेने लगा

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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फाइल फोटो
  • डेडिकेटेड अस्पताल में आईसीयू में 18 बेड लेकिन मल्टीपल पैरा मॉनिटर पर्याप्त संख्या में नहीं, पिछले पौने दो महीनों में कोरोना के 4600 से ज्यादा रोगी मिले

ठंड की शुरुआत के साथ कोरोना खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। अब मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ कोरोना रोगियों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। वहीं, लक्षण बदलने के साथ नई समस्याएं भी आ रही हैं। पहले रैपिड टेस्ट किट की टेस्टिंग संदेह के घेरे में थी। अब कोरोना आरटीपीसीआर की जांच पर भी ज्यादा भरोसा नहीं रहा है।

अब कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मरीज की रैपिड और आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट निगेटिव आ रही है, लेकिन मरीज सीटी स्कैन में पॉजिटिव मिल रहे हैं। जिले में राेज ऐसे दर्जनों केस आ रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव है, लेकिन उनके लक्षण कोरोना के है। वहीं, जिला अस्पताल में बनाए कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में मरीजों के लिए अब भी बेहतर इलाज की सुविधाओं की जरूरत है।

सरकारी डेडिकेटेड अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव व संदिग्ध श्रेणी के गंभीर रोगियों के लिए इलाज के लिए 18 बेड हैं। यहां वाइपेप एवं वेंटिलेटर की संख्या 23 है लेकिन मल्टीपल पैरा मॉनिटर की संख्या पर्याप्त नहीं है। जिले में कोरोना रोगियों का आंकड़ा 6700 से पार हाे चुका है।

डाॅक्टर्स के अनुसार एक तरफ रिपोर्ट निगेटिव और दूसरी तरफ सीटी स्कैन में पॉजिटिव आ रहे मरीजों को समय रहते इलाज नहीं मिलता है। दो रिपोर्टों की अलग-अलग जांच रिपोर्ट होने से संशय की स्थिति बनने से मरीज को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इससे जान जाने का भी खतरा रहता है। कोरोना का सीधा अटैक फेफड़ों पर हो रहा है।

वायरस फेफड़ों को ज्यादा क्षतिग्रस्त कर रहा है। इसी वजह से कई रोगियों को पॉजिटिव से निगेटिव होने के बाद दोबारा कोरोना का इन्फेक्शन भी हो रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेकर लापरवाह हो गए हैं। ये ही वजह है कि लोग बाजार में न फिजिकल डिस्टेंसिंग और न ही मास्क की अनिवार्यता को गंभीरता से ले रहे हैं।

स्वस्थ होने के बाद भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी, मॉनिटर और फाउलर बेड से मिल सकती है राहत

डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना का असर सीधे फेफड़ों पर होता है। इसीलिए रिकवरी के बाद भी मरीज को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। खास तौर पर डायबिटीज, ब्लडप्रेशर, ओबेसिटी पर कंट्रोल रखना तो बहुत जरूरी है। इस दौरान धूम्रपान और शराब का सेवन काफी खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना से फेफड़ों के पर्दे डैमेज हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का फ्लो घट जाता है और सफेद चकत्ते हो जाते हैं। इसे ठीक होने में करीब 1 साल का समय लग जाता है।

डॉक्टर्स के अनुसार आईसीयू में हर बेड पर लगे वेंटिलेंटर पर मल्टीपैरा मॉनिटर होना चाहिए। इसमें रोगी की बीपी, ऑक्सीजन सेचुरेशन, धड़कन, सांस की गति और ईसीजी की मॉनिटरिंग एक साथ हो सकती है। इससे मरीज की क्या स्थिति है, इसका एक ही समय में पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऊंचा नीचा हो सकने वाला फाउलर बैड भी रोगी की स्थिति सुधारने में मददगार बनता है।

गंभीर रोगी को शॉक लगने की स्थिति में पैरों की साइड से बेड को ऊंचा किया जा सकता हैं। वहीं, सांस में तकलीफ होने पर सिर की साइड से ऊंचा करने से ऑक्सीजन की सप्लाई सही रहती है। इससे रोगी को राहत मिलती है।

शनिवार को जिले में 37 नए पॉजिटिव राेगी मिले हैं। इस महीने अब तक 20 दिनों में जिले में 1658 पॉजिटिव रोगी मिल चुके हैं। जिले में कोरोना रोगियों की संख्या 6700 से पार हो चुकी है। अब तक कोरोना की वजह से इस महीने 13 मौतें हो चुकी हैं। एक अक्टूबर से 20 नवंबर तक पौने दो महीनों की अवधि में 4629 रोगी मिले हैं। यानी मई से सितंबर तक छह महीनों में जितने रोगी मिले, उससे कहीं ज्यादा रोगी इस अवधि में मिले। जिले में मई में 6, जून में 52, जुलाई में 185, अगस्त में 583, सितंबर में 1329 रोगी मिले। अक्टूबर में इन्फेक्शन ज्यादा फैलने से 2971 रोगी मिले।

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