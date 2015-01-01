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प्रदर्शनी:विशेष दिव्यांग बच्चों ने बनाई उपयाेगी सामग्री, प्रदर्शनी भी लगाई, अतिथि बाेले- रचनात्मक प्रयास सराहनीय

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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जुबिन स्पास्टिक होम एंड चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीगंगानगर संस्थान में गुरुवार काे दीपावली के पावन पर्व पर विशेष योग्यजन दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई उपयाेगी सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें बंदनवार, कैनी ट्रे, ड्राई फ्रूट बॉक्स, बाल गोपाल के आसन, जेल कैंडल, पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, दीपक, स्वास्तिक चिह्न, लड्डू गोपाल ड्रेसेस, वॉल क्लॉक पेंटिंग आदि का प्रदर्शन किया गया।

मुख्य अतिथि टाइनी टोट्स स्कूल की प्रधानाचार्या अनुपमा आहूजा व कपड़ा यूनियन के अध्यक्ष रामप्रकाश मिड्ढ़ा थे। अध्यक्षता संस्था के संस्थापक डॉ. दर्शन आहूजा ने की। अतिथियाें ने दिव्यांग बच्चाें के प्रयास काे प्रशंसनीय और अनुकरणीय बताया। उन्हाेंने कहा कि रचनात्मक कार्याें से आत्मविश्वास बढ़ता है। साेच में सकारात्मक बदलाव आता है।

संस्था सचिव विनीता आहूजा ने संस्था का परिचय दिया। दिव्यांग बच्चों अंजलि आरती और कीर्ति ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। किरण, सविंद्र ने कविता प्रस्तुत की। अभिभावकाें में जलालाबाद की निवासी डिंपल कंबोज ने संबाेधन में संस्था की मानव सेवा काे अनुकरणीय बताया। सुदेश मक्कड़, गंगा ने भी संस्था काे लेकर अनुभव साझा किए। डाॅ. दर्शन आहुजा ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा करना हमें बहुत अच्छा लगता है। इससे मन को शांति मिलती है। दिव्यांगाें के स्वस्थ हाेने पर अात्मसंतुष्टि हाेती है। मंच संचालन हेमंत कलिया ने किया। फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. रिंकू सोनी, संस्था की अध्यापिका मनीषा सिंदूरा, प्रेमलता, रोहिताश, प्रेम कुमार, गुरजीत कौर, जितेंद्र चौधरी सहित स्टाफ के सदस्य उपस्थित थे।

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