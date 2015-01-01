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परीक्षार्थियों:कांस्टेबल भर्ती परीक्षा: सामाजिक संगठनों ने परीक्षार्थियों के रहने व भाेजन का प्रबंध किया

श्रीगंगानगर43 मिनट पहले
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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में राज्यभर से जिला मुख्यालय पर आ रहे बच्चाें के ठहरने और भाेजन की व्यवस्था समाज संगठनाें की ओर से की गई है। इंटरनेशनल आदिवासी सामाजिक मंच के संयाेजक बनवारी मीणा और श्रीगंगानगर में सीएडी में पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता नरेश मीणा ने बताया कि उनकी और से पंचायती धर्मशाला में समाज के बच्चाें के ठहरने की व्यवस्था की गई है। गुरुवार शाम तक धर्मशाला में 300 युवक और 50 युवतियां ठहरने काे पहुंच चुके थे। इसके लिए साेशल मीडिया की मदद से संदेश प्रचारित किया गया था। कराैली, दाैसा, सवाई माधाेपुर, अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनूं जिले से अभ्यर्थी आ चुके हैं।

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