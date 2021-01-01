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कार्यक्रम:1 मंच पर 6 राज्यों की संस्कृति; संदेश-पूरा देश एक, कोरोनाकाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति मिलने के बाद पहला बड़ा कार्यक्रम

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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कोरोनाकाल के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद थे। पिछले सप्ताह इन कार्यक्रमों की अनुमति मिलने के बाद रविवार को जिला मुख्यालय पर पहला बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। मौका था राष्ट्रीय कला मंदिर के 70वें वर्ष में प्रवेश का। ‘घूंघरू’नाम से हुए इस कार्यक्रम में कई राज्यों की संस्कृति दिखाकर संदेश दिया गया कि पूरा देश एक है।

हरियाणा: एकता और एकजुटता की भावना
हरियाणा के लोक नृत्य राज्य के समृद्ध लोकगीत और परंपरा को प्रदर्शित करते हैं, साथ ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी दर्शाते हैं। ‘घूंघरू’ में कशिश जैन, तान्या अग्रवाल, साना, गीतांजलि ने ‘काला काला कहे गुजरी’ पर नृत्य पेश किया।

पंजाब: भंगड़ा-गिद्दा खुशहाली का प्रतीक
पंजाब के लोकनृत्य खुशहाली का प्रतीक होते हैं। पंजाब में फसल कटाई व हर उत्सव पर भंगड़ा व गिद्दा होता है। यहां भी रितिका अराेड़ा, गुनगुन शर्मा, परी ग्राेवर, हरप्रीत काैर व वंश बतरा ने भांगड़ा पर बेहतरीन प्रस्तुति दी।

राजस्थान: उमंग व उल्लास की अभिव्यक्ति
राजस्थान के प्रमुख नृत्य घूमर, कालबेलिया उमंग, उल्लास व आनन्द की अभिव्यक्ति करवाते हैं। ‘घूंघरू’ में भी सिम्मी थापा, सूरज कुमार, करण व ताशु भाटी ने कालबेलिया पेश करके लोगों की राजस्थान से रूबरू करवाया।

हिमाचल: जीवन में नया रंग भर देती है
हिमाचल प्रदेश में नृत्यकला लोक जीवन में नया रंग और रूप भर देते हैं। हिमाचल प्रदेश के ‘करियाला’, ‘स्वांग’, ‘बांठड़ा’ और ‘आंचली’ के साथ-साथ विभिन्न जनपदों में असंख्य लोकनृत्य परंपरागत शैली में प्रदर्शित होते हैं। ‘घूंघरू’ में भी सचिन राॅय व दृष्टि गांधी ने हिमाचली नृत्य पेश किया।

कश्मीर: प्राकृतिक सुंदरता ही इनकी मुख्य खूबसूरती
कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और वहां के लोक नृत्यों में यह सुंदरता बकायदा दिखती भी है। ‘घूंघरू’ में भी युवा हिमानी लूना व राघव भार्गव ने कश्मीरी लाेक नृत्य बुमराे पेश करके इसकी झलक दिखाई और यह संदेश दिया कि कश्मीर भी भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा।

यूपी: कृष्णरास में दिखता है प्रेम
यूपी के लोकगीतों में राधाकृष्ण का वर्णन होता ही है और इनमें प्रेम का भाव भी दिखता है। ‘घूंघरू’ में भी मनीष साेनी व निधि खंडेलवाल ने उत्तर प्रदेश के पारंपरिक लाेक नृत्य ‘कृष्ण रास’ में प्रेम के विभिन्न भावों का बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शन किया। लोगों ने भी इस प्रस्तुति को खूब सराहा।

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