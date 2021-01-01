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जलदाय विभाग:पाइप लाइन बिछाने के लिए गड्ढा खोदा, उसे भरना भूले, नतीजा- 2 दिन से वाहनों की आवाजाही ही बंद

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते गत 9 दिनाें से मिर्जेवाला से 11 क्यू पंचायत काे जाने वाली पेयजल लाइन में लीकेज दुरुस्त नहीं हाेने से ग्रामीणाें व वाहन चालकाें काे परेशानियाें का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल लाइन काे दुरुस्त करने के लिए खाेदे गड्ढे से मिर्जेवाला से दौलतपुरा राेड पर बड़े वाहनाें की आवाजाही बंद है। जानकारी के अनुसार 11क्यू काे जाने वाली पाइन में 9 दिन पहले लीकेज हाे गया था। कर्मचारियाें ने लीकेज काे सही करने के लिए जेसीबी की सहायता से गड्ढा ताे खुदवा दिया लेकिन उसे सही नहीं किया गया।

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