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मतगणना:जिले की 8 नगर पालिकाओं में चुनाव 11 दिसंबर काे, मतगणना 13 को हाेगी

श्रीगंगानगर2 घंटे पहले
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  • पार्षद पद के प्रत्याशी चुनाव में 1 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे, 8 शहरों में 210 पार्षद चुने जाएंगे

जिले की 8 नगर पालिकाओं में निकाय चुनाव के लिए 11 दिसंबर काे मतदान हाेगा। राज्य निर्वाचन आयाेग ने शनिवार काे इस संबंध में कार्यक्रम घाेषित किया। श्रीविजयनगर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, गजसिंहपुर, श्रीरकरणपुर, पदमपुर, केसरीसिंहपुर व सादुलशहर में पालिका में वार्ड पार्षदाें के चुनाव के लिए मतदान 11 दिसंबर काे हाेगा, जबकि मतगणना 13 दिसंबर काे सुबह 9 बजे से शुरू हाेगी।

निकाय के अध्यक्ष पद का चुनाव 20 दिसंबर काे हाेगा। उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया 21 दिसंबर काे पूरी की जाएगी। इसके लिए बैठक सुबह 10 बजे हाेगी। 11 बजे से नामांकन भरे जा सकेंगे। मतदान दाेपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक हाेगा। जिले में जिन नगर निकायाें में चुनाव हाेना इन सभी शहराें में वार्डाें का नए सिरे से सीमांकन किया गया था। सभी शहराें में वार्डाें की संख्या बढ़ गई है।

पार्षदाें के चुनाव के लिए 23 नवंबर काे ,और अध्यक्ष पद के लिए 14 दिसंबर काे लाेक सूचना जारी की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घाेषणा के साथ ही संबंधित नगर निकायाें में अादर्श अाचरण संहिता लागू हाे गई। आचार संहिता के तमाम प्रावधान चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेंगे।

स्थानांतरण पर राेक रहेगी: राज्य निर्वाचन आयाेग के निर्देशानुसार जिले में समस्त विभागाें के अधिकारियाें व कर्मचारियाें आवश्यक सेवाओं काे छाेड़कर स्थानांतरण और पदस्थापन पर राेक रहेगी। यदि स्थानांतरण या पदस्थापन अनिवार्य हाेगा ताे इस संबंध में अायाेग से सहमति लेनी हाेगी। जिन कर्मियाें के स्थानांतरण की चुनाव की घाेषणा से पूर्व हाे चुके हैं लेकिन कार्य ग्रहण नहीं किया है कार्यमुक्त या कार्यग्रहण अाचार संहिता की समाप्ति के बाद ही किय जा सकेगा। यदि स्थानांतरण रिक्त पद पर हुआ है और कर्मी पहले ही कार्यमुक्त हाे चुका है ताे कार्यभार ग्रहण कर सकेगा।

मतदान ईवीएम से हाेगा, काेराेना की गाइड लाइन का पालन जरूरी: सभी आठाें निकायाें में पार्षद पद का चुनाव ईवीएम से हाेगा। इस दाैरान मतदातओं, प्रत्याशियाें, उनके समर्थकाें काे काेराेना से बचाव के लिए तय गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करना हाेगा। वही दिव्यांगजनाें के मामले में नाेडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जाे दिव्यांगाें काे मतदान केंद्र तक पहुंचाने और वापस छाेड़ने सहित अन्य व्यवस्थाएं करेंगे।

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