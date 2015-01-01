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स्पेशल ट्रेनें:परीक्षा स्पेशल ट्रेनें रवाना, दाे दिन और चलेंगी,शाम छह बजे रवाना हुई ट्रेन में 299 और 8.45 वाली ट्रेन में 528 यात्री हुए रवाना

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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श्रीगंगानगर से जयपुर के लिए गुरुवार काे दाे परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। ये ट्रेनें शुक्रवार व शनिवार काे भी संचालित हाेंगी। शाम छह बजे वाया श्रीकरणपुर, सूरतगढ़ हाेते हुए रवाना हुई ट्रेन में 40 प्रतिशत यात्री भार रहा। ट्रेन में 299 यात्री यहां से रवाना हुए। रात 8:45 बजे जयपुर के लिए रवाना हुई ट्रेन में यात्रीभार 80 प्रतिशत रहा तथा 528 यात्री जयपुर के लिए रवाना हुए।

श्रीगंगानगर से शाम 6 बजे वाया कैनाल लूप श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर, सूरतगढ़ हाेते हुए रवाना हुई ट्रेन में सवार हाेने के लिए शाम 5 बजे से ही यात्री यहां पहुंचने शुरू हाे गए। रेलवे स्टेशन पहुंचे यात्रियाें काे थर्मल स्केनिंग के बाद ट्रेन में बैठाया गया। इस ट्रेन में कुल 747 सीटें थी, लेकिन यात्रीभार कम रहा। ट्रेन से यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे यात्रियाें के हाथ सेनेटाइज किए गए तथा साेशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की गई। ट्रेनाें की रवानगी के समय रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरपीएफ व जीआरपी का जाब्ता तैनात रहा।

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