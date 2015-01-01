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  • Farmers Are Burning Stubble In The Fields, Drivers Suffer From Smoke, Environmental Pollution Due To Smoke And Corona Infected Patients Have Trouble Breathing.

जैतसर से खबर:किसान खेतों में जला रहे पराली, धुएं से चालकों को परेशानी,धुएं से पर्यावरण प्रदूषण व कोरोना संक्रमित रोगियों को सांस लेने में होती है तकलीफ

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने पर रोक के बावजूद किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। सूरतगढ़-अनूपगढ़ सड़क मार्ग पर खेतों में जल रही पराली के धुएं से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार जीबी क्षेत्र के अधिकांश खेतों में इस बार धान की फसल की रोपाई की गई थी। अधिकांश किसानों ने कटाई के बाद पराली को खेतों में ही मिला दिया। वहीं, कुछ किसान रोक के बाद भी पराली

जलाते नजर आ रहे हैं। सूरतगढ़-अनूपगढ़ सड़क मार्ग के पास कुछ किसानों ने पराली में आग लगा दी जिससे फैले धुएं के कारण कुछ समय के लिए वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन व राज्य सरकार ने किसानों को पराली जलाने के लिए रोक लगाई थी। पराली के धुएं से जहां पर्यावरण प्रदूषण होता है, वहीं कोरोना पॉजिटिव रोगियों को सांस लेने में तकलीफ होती है।

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