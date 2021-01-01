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धर्म-समाज:बच्चों की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए महिलाओं ने तिलकुटा चौथ का उपवास रखा

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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श्रीगंगानगर. तिलकुटा व्रत की कथा सुनती महिलाएं। - Dainik Bhaskar
श्रीगंगानगर. तिलकुटा व्रत की कथा सुनती महिलाएं।

जिलेभर में रविवार को तिलकुटा (संकट चौथ) श्रद्धापूर्वक मनाई गई। महिलाओं ने चंद्रमा को अर्घ्य देकर उपवास खोला। बच्चों की लंबी आयु एवं परिवार की खुशहाली के लिए महिलाओं ने तिलकुटा चौथ का उपवास रखा।

ऐसी मान्यता है कि तिलकुटा चौथ का व्रत करने से चौथ माता बच्चों पर आने वाले संकट काे हर लेती है और परिवार में खुशहाली रहती है। सूर्यास्त से पूर्व महिलाओं ने कथा सुनी। सूर्य को अर्घ्य देकर चाय पी। चंद्रमा उदय होने पर महिलाओं ने चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद चौथ माता को भोग लगाकर उपवास खोला। इस अवसर पर महिलाओं ने तिल से बनी मिठाई का कंडवारा निकाला और परिवार की बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लिया। तिलकुटा चौथ पर महिलाओं ने शृंगार किया और मेहंदी रचाई।

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