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स्वास्थ्य निदेशालय ने जारी किए आदेश:सरकारी डाॅक्टर प्राइवेट अस्पताल में नहीं कर सकेंगे इलाज, घर पर निर्धारित शुल्क ले सकेंगे

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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अब सरकारी डाॅक्टर प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के इलाज व अन्य चिकित्सीय कार्य नहीं कर सकेंगे। वहीं, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस न लेने की स्थिति में घर पर मरीजों का चेकअप करने पर निर्धारित फीस ही ले सकेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। निदेशक जन स्वास्थ्य के आदेशों के अनुसार कुछ सरकारी डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, निजी क्लिनिकों में जाकर मरीजों का चेकअप,

ऑपरेशन व प्राइवेट लैब में जाकर ऑपरेशन करते हैं। वे निजी संस्थान में जाकर मरीज का इलाज नहीं करेंगे, न ही टेस्ट व ऑपरेशन करेंगे। अगर शिकायत मिलने पर डॉक्टर की ओर से ऐसा करना प्रमाणित हुआ तो विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। निर्देशों के निर्देशानुसार जो डॉक्टर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं ले रहे हैं, वे अपने आवास पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर ही मरीजों की जांच करेंगे। कमरे में शुल्क की सूचना प्रदर्शित करनी होगी। राज्य के सभी पीएमओ और सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि अगर उन्हें निर्देशों की अवहेलना की सूचना मिलती है तो वे तुरंत कार्रवाई करते हुए निदेशालय को अवगत करवाएंगे।

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