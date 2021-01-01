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सख्ती:ऑप्टिकल्स व साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर बिक रहा था अवैध डीजल पेट्रोल, दबिश

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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  • खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव के निर्देश पर की कार्रवाई
  • कैश के अलावा फोन पे से भी थी भुगतान की सुविधा

पंजाब से अवैध तौर पर डीजल लाकर शहर में बेचने के खिलाफ खाद्य एवं नागरिक विभाग ने रविवार को शहर में तीन दुकानाें पर दबिश देकर जब्ती की कार्रवाई की। वैट की दर ज्यादा हाेने की वजह से शहर में पंजाब की अपेक्षा डीजल व पेट्राेल प्रति लीटर अाैसतन 10 रुपए तक महंगा है। इससे पंजाब से दुकानदार पेट्राेल व डीजल लाकर बेचते हैं।

डीएसअाे राकेश साेनी के अनुसार इस तरह के मामले सामने आने के बाद खाद्य एवं नागरिक अापूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन व कलेक्टर महावीरप्रसाद वर्मा ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। डीएसओ राकेश सोनी, ईओ संदीप गौड़ व सुरेश कुमार की टीम ने आप्टिकल्स और साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर भी डीजल व पेट्रोल बिकता पकड़ा। टीम ने हिंदुमलकोट रोड पर स्थित उपवेजा ऑप्टिकल्स के मालिक राजकुमार उपवेजा की दुकान से चार लीटर डीजल, एक प्लास्टिक कीप व पेट्रोल बेचान के दस्तावेज जब्त किए।

इस दुकान पर पेट्रोलियम पदार्थों का अवैध तौर पर बेचान पाया गया। डीएसओ सोनी के अनुसार इसके बाद पुरानी आबादी क्षेत्र में गुलशन साइकिल स्टोर के मालिक गुलशन छाबड़ा के परिसर से 50 लीटर डीजल ,14 लीटर पेट्रोल, एक हस्तचलित पंप, एक प्लास्टिक का कैंपर, लोहे के माप, कीप, प्लास्टिक की बोतल मय पेट्रोल व पेट्रोल-डीजल बेचान के हस्तलिखित दस्तावेज जब्त किए गए। इस दुकान पर भी काफी समय से पेट्रोल व डीजल बगैर लाइसेंस बेचान की शिकायत मिली थी।

रसद विभाग की टीम ने 100 फुट रोड स्थित गीतांश ऑटो रिपेयरिंग मालिक राजेश छींपा निवासी साधू कालोनी के परिसर से 75 लीटर पेट्रोल व 72 लीटर डीजल, 6 प्लास्टिक कैन, एक पानी का कैंपर मय डीजल नल, दो-दो लीटर की प्लास्टिक की 7 बोतल डीजल से भरी हुई, तीन लोहे के माप व दो कीप जब्त की। गीतांश ऑटो रिपेयरिंग की दुकान पर पेट्रोल व डीजल कैश से बेचने के अलावा फोन पे से भी भुगतान की सुविधा थी। तीनों दुकानों से 89 लीटर पेट्रोल व 122 लीटर डीजल बेचान के दस्तावेज सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। डीएसओ सोनी के अनुसार अवैध तौर पर पेट्रोल व डीजल बेचान करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इस्तगासे पेश किए जाएंगे।

ज्यादा टैक्स की वजह से होती है तस्करी : वर्तमान में राजस्थान में वैट की दर पेट्रोल पर 36 प्रतिशत और डीजल पर 26 प्रतिशत है। पिछले दिनों राज्य सरकार की तरफ से पेट्रोलियम पदार्थों पर 2 प्रतिशत वैट की कमी करने के बाद भी वैट की दर ज्यादा है। इसकी अपेक्षा पड़ोसी राज्य पंजाब में पेट्रोल पर 25.17 प्रतिशत और डीजल पर 18.54 प्रतिशत तक वैट है। इससे श्रीगंगानगर से पांच किलोमीटर दूर पंजाब में यहां की अपेक्षा पेट्रोल 9 रुपए और डीजल 10 रुपए महंगा है।

इसी वजह से ज्यादातर लोग पंजाब से ही पेट्रोल व डीजल लेकर आते हैं। इसमें बड़ा मुनाफा होने की वजह से पंजाब से डीजल व पेट्रोल लाकर तस्करी की जाती है। पंजाब से बीकानेर तक तेल ले जाया जाता है। जिला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जीएसटी व सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और कम कर डीजल व पेट्रोल के रेट पंजाब के बराबर करने की मांग कर रही है। ताकि तस्करी बंद हो और स्थानीय पेट्रोल पंपाें पर बिक्री बढ़े।

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