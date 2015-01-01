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चुनाव:8 नगरपालिकाओं में कांग्रेस 6 व भाजपा 3 में गुटबाजी से जूझने काे मजबूर, नामांकन में तीन दिन बाकी, दावेदारों में जद्दोजहद

श्रीगंगानगर43 मिनट पहले
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  • कांग्रेस ने दो विधायकों-कृष्णा पूनिया और हाकम अली को चुनाव पर्यवेक्षक लगाया, भाजपा आज ही लेगी आवेदन

नगरपालिका चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हाेने में महज तीन दिन बाकी हैं। जिले की आठ नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस की टिकट के दावेदाराें में जद्दाेजहद बढ़ गई है। दोनों ही पार्टियों को गुटबाजी से जूझना पड़ रहा है। इसमें कांग्रेस को 6 और भाजपा को 3 नगरपालिका क्षेत्र में गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों पार्टियों ने अभी से गुटबाजी को दूर कर सर्वसम्मति से टिकटें फाइनल करने के लिए सहमति का फॉर्मूला अपनाने की कवायद शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के समय से उपजी गुटबाजी का असर स्थानीय निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा। वहीं, कांग्रेस ने दो विधायकों-राजगढ़ की कृष्णा पूनिया और फतेहपुर के हाकम अली को जिले में आठों नगर पालिकाओं के लिए चुनाव पर्यवेक्षक लगाया है।

कांग्रेस में श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र की चार नगरपालिकाओं-श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर, गजसिंहपुर और पदमपुर में विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर व पूर्व जिलाध्यक्ष पृथीपाल सिंह संधू के बीच गुटबाजी है। दोनों ही नेता अपने समर्थकों को ज्यादा संख्या में टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इन नगरपालिकाओं में चुनाव की तैयारियों के लिए विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने ही बैठकें ली हैं।

दूसरी तरफ पृथीपाल सिंह संधू का खेमा भी सक्रिय है जिसने संतोषजनक संख्या में टिकटें न मिलने पर उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस में रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र की दो पालिकाओं-रायसिंहनगर व श्रीबिजयनगर में भी गुटबाजी चल रही हे। यहां तीन पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, साेहन नायक और दौलतराज के बीच खींचतान है। यहां तीनों नेताओं के समर्थक टिकटों की मांग कर रहे हैं। रायसिंहनगर में कांग्रेेस बगावत की वजह से ही विधानसभा चुनाव हार गई थी।

भाजपा 24 को प्रदेश स्तरीय बैठक में फाइनल करेगी टिकटें, कांग्रेस पर्यवेक्षक एक-दो दिन में करेंगे जिले का दौरा

भाजपा को रायसिंहनगर, श्रीविजयनगर और सादुलशहर में गुटबाजी से जूझना पड़ सकता है। रायसिंहनगर व श्रीबिजयनगर पालिका में सांसद निहालचंद और विधायक बलवीर सिंह लूथरा के बीच खींचतान चल रही है। भाजपा में फिलहाल विधायक बलबीर लूथरा निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायक लालचंद का कहना है कि पार्टी जो तय करेगी उसी के साथ रहेंगे तथा उन्हें जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। भाजपा में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी दोनों नेताओं में जाेर आजमाइश हुई थी। यहां भाजपा डैमेज कंट्रोल के लिए बैठक भी कर चुकी है।

सादुलशहर में पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रदीप खीचड़ और पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ के खेमे के बीच ज्यादा टिकटें हासिल करने की होड़ है। भाजपा पालिका स्तर पर 21 नवंबर तक तक टिकटों के लिए आवेदन लेगी। जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ के अनुसार 22 नवंबर को संभाग प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी आएंगे। जो समन्वय समिति की बैठक करेंगे, जिसमें दावेदारों के नामों पर विचार-विमर्श होगा। इसके बाद 24 नवंबर को जयपुर में प्रदेश भाजपा की बैठक में वार्डवाइज बनाए पैनलों पर चर्चा कर टिकटें फाइनल की जा सकती हैं। अभी तक कांग्रेस ने किसी नेता को चुनाव प्रभारी या पर्यवेक्षक नहीं बनाया था।

कांग्रेस के स्थानीय नेता ही पालिका स्तर पर चुनावी गतिविधियां कर रहे थे। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से दो विधायकों-कृष्णा पूनिया और हाकम अली को पर्यवेक्षक लगाने के बाद कांग्रेस की चुनावी गतिविधियां तेज होंगी। कांग्रेस नेताओं के अनुसार दोनों पर्यवेक्षक अगले दिनों में दौरा करेंगे। नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन 23 से 27 नवंबर तक होंगे। पार्टियों को 26 नवंबर शाम या फिर 27 नवंबर सुबह तक टिकटें फाइनल करनी ही पड़ेंगी।

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