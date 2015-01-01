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छात्रवृत्ति में सेंध:आराेपियों काे जेल भेजा, एसीबी ने श्रम विभाग से रिकाॅर्ड लिया, हो सकता है बड़ा खुलासा

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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छात्रवृति के नाम पर कमीशनखाेरी मामले में एसीबी ने आगे जांच बढ़ा दी है। एसीबी की स्थानीय चाैकी से टीम ने शुक्रवार काे पुरानी आबादी स्थित श्रम कल्याण विभाग कार्यालय से स्कूली छात्रों की दी जाने वाली छात्रवृत्ति संबंधी कुछ रिकॉर्ड को हासिल किया। डीएसपी वेदप्रकाश लखोटिया ने बताया कि विभाग से सूरतगढ़ निवासी परिवादी के दो बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए किए आवेदन संबंधी पत्रावली हासिल की गई है।

छात्रवृत्ति के लिए विभाग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया नियम कायदों की जानकारी भी जुटाई गई है। यह जानकारी भी मांगी गई है कि छात्रवृत्ति आवेदन को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होता है। एसीबी ने विभाग के अधिकारियों को इस पूरे मामले को लेकर कुछ प्रश्नों की सूची भेजी है।

क्रमवार प्रश्नों के उत्तर मांगे हैं। विभाग के कुछ अधिकारी कमीशन खोरी के इस मामले में जांच के दायरे में हैं। लेकिन दस्तावेजाें की जांच पड़ताल के बाद हकीकत सामने आएगी। यदि इसमें अधिकारी दाेषी मिले ताे उन पर भी कार्रवार्ई की जाएगी।

छात्रवृत्ति के जो आवेदन निरस्त किए अब उनकी भी जांच होगी

छात्रवृति के लिए आवेदन करने वाले लाेगाें के आवेदन स्वीकृत करने के क्या मापदंड हैं। किस आधार पर आवेदन स्वीकार हाेते हैं और निरस्त किए जाते हैं। आवेदन निरस्त करने के लिए क्या आधार हैं इसकी जानकारी अब विभाग के अधिकारियों से मांगी गई है। परिवादी से चार हजार की रिश्वत सूरतगढ़ में बाबा रामदेव मंदिर मार्ग पर स्थित श्री श्याम ई-मित्र केंद्र के संचालक रमेश शर्मा ने मांगी गई थी। परिवादी से 500 रुपए एसीबी की सत्यापन कार्रवाई के दौरान केंद्र संचालक ने ले लिए।

बाकी 35 सौ रुपए बुधवार को लेते हुए आराेपी काे पकड़ा गया। इसमें लिप्त उसका कंप्यूटर ऑपरेटर बलराम उर्फ बालूराम भाग निकला था, जिसे छतरगढ़ पुलिस के सहयोग से काबू किया गया। इसी कार्रवाई के दौरान श्रीगंगानगर में श्रम कल्याण विभाग कार्यालय के सामने कृष्णा ई-मित्र और महादेव ई-मित्र केंद्र की भूमिका संदिग्ध पाई गई।

इनके संचालकों नरेश वर्मा और हरिकृष्ण मेघवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन केंद्रों से भी एसीबी ने रिकॉर्ड हासिल किया है। एक दिन का रिमांड समाप्त होने पर शुक्रवार चारों आरोपियों को एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश करने पर न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए।

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