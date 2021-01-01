पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

किसान आंदोलन:संयुक्त माेर्चे ने शाहजहांपुर बाॅर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए शुरू किया एक नेता पांच गांव अभियान

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
श्रीगंगानगर. कृषि बिल के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान। - Dainik Bhaskar
श्रीगंगानगर. कृषि बिल के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान।
  • गांवाें में सभाएं कर किसानाें से किया अांदाेलन में शामिल हाेने का अाह्वान, सभाअाें में बता रहे कृषि कानूनाें के नुकसान

किसान आंदाेलन में संयुक्त माेर्चे के आह्वान पर जिले में किसान संगठनाें ने एक नेता पांच गांव अभियान शुरू किया है। रविवार से शुरू किए गए इस अभियान के तहत जय किसान आंदाेलन के प्रदेशाध्यक्ष रमन रंधावा व रविंद्र तरखान ने नेेतेवाला, महियांवाली, 22, 23 व 24 एमएल में सभाएं कर किसानाें काे किसान आंदाेलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

करणपुर क्षेत्र में भी इस अभियान के तहत किसानाें काे जागरूक किया जा रहा है। पांच फरवरी काे 50 गाड़ियाें का काफिला लेकर शाहजहांपुर बाॅर्डर रवाना हाेने का ऐलान किया है। नेतेवाला, महियांवाली व अासपास के गांवाें में सभाएं कर जयकिसान आंदाेलन के प्रदेशाध्यक्ष रमन रंधावा व रविंद्र तरखान ने किसानाें काे केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कानूनाें की जानकारी देते हुए इससे हाेने वाले नुकसान के बारे में बताया और किसान आंदोंलन में शामिल हाेकर यह लड़ाई लड़ने की बात कही।

किसान नेताओं ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान गांवाें से निकलकर शाहजहांपुर बाॅर्डर पहुंचें तथा पड़ाव में शामिल हाें। करणपुर के गांवाें में भी मास्टर केवल सिंह, हरदीप सिंह बंब, दलवीर सिंह, साेहनसिंह मंडेर, दर्शनसिंह व रिछपाल सिंह के नेतृत्व में सभाएं कर किसानाें काे किसान अांदाेलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

जल्दी ही शाहजहांपुर बाॅर्डर पर किसानाें की भारी तादाद हाेगी
किसान नेताओं ने बताया कि पांच फरवरी काे करणपुर क्षेत्र के 50 से अधिक वाहनाें का काफिला लेकर किसान शाहजहांपुर बाॅर्डर के लिए रवाना हाेंगे। इसके लिए किसानाें काे जागरूक किया जा रहा है। किसान संघर्ष समिति के अमरसिंह बिश्नाेई ने बताया कि इसके अलावा जिले में अन्य तहसील मुख्यालयाें से भी किसान नेताओं की अलग अलग टीमें बनाकर किसानाें काे जागरूक कर रही हैं तथा जल्दी ही शाहजहांपुर बाॅर्डर पर किसानाें की भारी तादाद हाेगी।

बार एसोसिएशन सदस्य किसान सत्याग्रह में शामिल हुए
बार एसोसिएशन ने किसान सत्याग्रह में शामिल होकर केन्द्र सरकार से तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। एडवोकेट इन्द्रजीत चावला ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान के तहत तीनों कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार को गोल बाजार स्थित गांधी चौक पर किसान सत्याग्रह में अध्यक्ष बार संघ अध्यक्ष विजय रेवाड़ के नेतृत्व में पदाधिकारियों व सदस्यों ने भाग लिया तथा सुबह 10 से शाम 4 बजे तक उपवास रखकर किसान सत्याग्रह को सफल बनाया।

कृषि कानूनाें के विराेध में चल रहे किसान आंदाेलन के तहत किसान दिल्ली के सिंघु, टिकरी, गाजीपुर बाॅर्डर व शाहजहांपुर बाॅर्डर पर डटे हुए हैं। हमारे क्षेत्र के किसान इस आंदाेलन में टिकरी व शाहजहांपुर बाॅर्डर पर पड़ाव में शामिल है। किसानाें का कहना है कि तीनाें कृषि कानून रद्द हाेने के बाद ही घर लाैटेंगे। किसान संगठनाें के संयुक्त माेर्चे के नेताओं ने अधिक से अधिक किसानाें से पड़ाव में शामिल हाेने के लिए शाहजहांपुर बाॅर्डर पहुंचने का आह्वान किया है। शाहजहांपुर-खेड़ा बॉर्डर पर रविवार काे किसानाें की सभा हुई।

इस माैके पर किसान नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दाेगुनी करेगे परंतु अपने वादे पूरे करने के बजाय किसानों को घोर किसान विरोधी काले कानून दिए गए। अलग-अलग वक्ताओं ने सभा को संबाेधित करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक किसान आंदोलन है और यह क्षण दोबारा नही आएगा। इसलिए सभी किसान भाइयों और न्याय पसंद जनता को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। किसान आंदोलन के मोर्चों पर डटे हुए हैं।

यदि खेती पर संकट आएगा तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इस जनांदोलन को सफल बनाने के लिए इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें। गांवाें मंे बैठे किसान भी अब आंदाेलन में शामिल हाेने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली कूच करें तथा पड़ाव में शामिल हाेकर किसान हित में इस लड़ाई काे लड़ें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser