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परेशानी:कबाड़ स्टाेर और मेडिकल एजेंसी में लगी आग, दाे दमकलाें ने सवा घंटे में पाया काबू

श्रीगंगानगर41 मिनट पहले
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  • पुलिस कंट्राेल रूम के पास हुई घटना, तंग गली की वजह से दमकल पहुंचने में हुई परेशानी

पुलिस कंट्राेल रूम के साथ तंग गली में गुरुवार सुबह दाे दुकानाें में आगजनी की घटना हुई। आग की सूचना लगते ही क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बनी। कुछ ही समय में माैके पर सैकड़ाें तमाशबीनाें की भीड़ एकत्रित हाे गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड से दमकल भी तुरंत ही अा पहुंची। लेकिन तंग गली हाेने की वजह से संबंधित दुकानाें तक पहुंचने में थाेड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

फायर फाइटराें द्वारा करीब सवा घंटे लगातार प्रयास के बाद आग पर आबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि यहां एक दुकान में कबाड़ रखा हुआ था, जिसमें आग लग गई। यह आग पास ही मेडिकल एजेंसी तक पहुंच गई, जिससे बड़ी मात्रा में दवाएं जलकर राख हाे गईं। शहर में कई बाजार ऐसे हैं, जहां अतिक्रमण की वजह से सड़कें संकरी हाे चुकी हैं। दाे-तीन साल पहले तह बाजारी क्षेत्र में भी एक दुकान में आग लगाने के बाद दमकल कर्मियाें काे बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी।

शटर पर लगे ताले ताेड़े, शीशा फाेड़ा, तब आग पर काबू पा सके

फायर ऑफिसर गाैतमलाल का कहना है कि अाग लगने की सूचना मिलते ही दो दमकल लेकर फायर बिग्रेड के कर्मचारी अजीज मोहम्मद, रविकांत स्वामी, अनुबंधित कर्मचारी सज्जन कुमार स्वामी, सुरेंद्र पाल सिंह और चालक राजेंद्र मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। फायर ब्रिगेड काे सुबह 9:50 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से आगजनी की सूचना मिली। मौके पर जाकर देखा तो अदलखा मेडिकल स्टोर और उसके निकट एक दुकान में रखे कबाड़ में आग की लपटें निकल रही थी। आग बुझाने के लिए दुकानों के अंदर जाना जरूरी था, इसलिए शटर पर लगे ताले व शीशा तोड़कर आग पर काबू पाया गया। इस बीच अदलखा मेडिकल स्टोर के संचालक देवेंद्र कुमार और कबाड़ स्टोर के राजकुमार मौके पर पहुंच गए। इस घटना में हालांकि जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेडिकल स्टोर में रखी दवा और कबाड़ स्टोर में रखा प्लास्टिक आदि जल गया।
मेडिकल स्टोर में सुराख से पहुंची आग:फाॅयर ऑफिसर गौतम लाल के अनुसार मेडिकल स्टोर और कबाड़ स्टोर के बीच एक सुराख बताया जा रहा है। संभवतया कबाड़ स्टोर के निकट किसी ने कचरा आदि जलता हुआ छोड़ दिया। जिसकी वजह से पहले कबाड़ स्टोर और फिर उक्त सुराख के रास्ते मेडिकल स्टोर में आग पहुंच गई, जिसमें मेडिकल स्टोर की दवाओं सहित फर्नीचर आदि सामान जल गया।

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