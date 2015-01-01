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दीपोत्सव:25 साल पुरानी साेडियम मर्करी लाइटाें की जगह बॉर्डर पर लगेंगी एलईडी, हर माह बचेंगे रुपये1.57 करोड़

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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  • भास्कर-पाक बॉर्डर से भास्कर लाइव, पहली बार दीपोत्सव पर यह तस्वीर

भारत और पाकिस्तान के बीच जीराे लाइन पर की गई तारबंदी की सुरक्षा में लगाई गई साेडियम मर्करी लाइटाें काे बदलने का काम जारी है। सीमा पर इन पीली राेशनी की लाइटाें की जगह अब सफेद राेशनी वाली एलईडी लाइटें ले रही हैं। एलईडी लगाने का काम पूरा हाे जाने पर बाॅर्डर पर निगरानी और अधिक तेज हाेगी क्याेंकि एलईडी की राेशनी तारबंदी के दाेनाें तरफ तीन साै मीटर का दायरा कवर करेगी। काम पूरा हाेने के बाद आसमान से ली जाने वाली सेटेलाइट तस्वीराें में यह बाॅर्डर सफेद दूधिया राेशनी से साफ दिखाई देगा।

1996 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा दृष्टिगत लगाई गई ये साेडियम मर्करी लाइटें 25 साल पुरानी हाे चुकी हैं। यह तकनीक भी तीन पीढ़ी पुरानी हाे गई है। इससे बिजली की खपत ताे अधिक हाे ही रही है साथ ही इनकी देखभाल और राेशनी भी एलईडी के मुकाबले करीब 70 फीसदी कम है। बाॅर्डर पर एलईडी लाइटाें के पाेल साेडियम मर्करी लाइटाें के पाेल से करीब दाेगुना ऊंचाई के लगाए जा रहे हैं। साेडियम मर्करी लाइटाें के पाेल प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर हैं अर्थात एक किलाेमीटर के दायरे में 10 पाेल हैं और प्रत्येक पर चार नग लाइटें लगाई हुई हैं। जबकि एलईडी लाइटाें के पाेल प्रत्येक 200 मीटर की दूरी पर लगाए जा रहे हैं।

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55 फीसदी बिजली बचेगी एलईडी से हर माह। 16.61 लाख यूनिट बिजली की खपत होगी। 36.93 लाख यूनिट की बिजली लगती है जाे कि जिले की राेजाना की खपत के बराबर है। 1.57 करोड़ की हर माह बचत होगी। अभी हर माह 2.90 करोड़ रुपए का बिजली बिल आता है। 60 करोड़ रुपए की लागत से बाॅर्डर पर एलईडी लाइटें लगाने का काम पांचवें चरण में पहुंच गया है। 1.66 करोड़ की लागत से जनरेटर सेट बदलेंगे। अभी यहां 262 जनरेटर सेट लगे हुए हैं। 33 केवी की 670 किमी तथा 11 केवी की 1370 किमी लंबी लाइनें जोधपुर डिस्कॉम द्वारा बिछाई हुई हैं।

2017 में शुरू हुआ था एलईडी लगाने का काम

एलईडी लगवाने का काम गृह मंत्रालय की ओर से 2017 में शुरू करवाया गया था जाे 10 चरणाें में पूरा होगा। राजस्थान से लगती पाकिस्तान की 1037 किलाेमीटर लंबी बाॅर्डर पर एलईडी ही चमकेंगी। अभी 10260 पोल पर 41040 सोडियम लैंप लगे हुए हैं। 2022 में यह प्राेजेक्ट पूरा हाेगा। इसके बाद राजस्थान में लगती सीमा पर 30780 एलईडी लग जाएंगी। सोडियम मर्करी लाइटों से अभी रोजाना औसतन एक पोल पर 12 यूनिट बिजली लग रही है।

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