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किसानों के लिए खुशखबर:माैसम अनुकूल रहा, इस बार किन्नू की 10 फीसदी अधिक पैदावार

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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  • सर्दी के सीजन में ठंड बढ़ने से किन्नू में मिठास के साथ क्वालिटी भी बेहतर रहेगी

किन्नू के पाैधाें में फ्रूटिंग के समय मार्च-अप्रैल में अनुकूल माैसम रहने से फल अधिक लगे हैं। इससे किसानाें व कृषि अधिकारियाें काे उम्मीद है कि इस बार किन्नू का औसत से 10 प्रतिशत अधिक उत्पान हाेगा। सर्दी का सीजन शुरू हाेने से इस बार क्वालिटी बेहतर हाेने के साथ ही किन्नू में मिठास भी अधिक रहेगी। जिले में 10 हजार 981 हेक्टेयर में किन्नू के बाग हैं तथा औसत उत्पादन 2 लाख 80 हजार एमटी उत्पादन हाेता है, लेकिन इस बार लगभग 28 हजार एमटी अधिक उत्पादन हाेने की उम्मीद है।

जिले में किन्नू के बाग अच्छी स्थिति में हैं तथा फल भी भरपूर रहे हैं जाे वर्तमान में पकाव की स्थिति में हैं। उद्यान विभाग के अधिकारियाें के अनुसार मार्च-अप्रैल में किन्नू के पाैधाें में फूल से फल लगने की अवस्था हाेती है। लेकिन बीते वर्षाें में मार्च-अप्रैल में तापमान अधिक हाेने के कारण फूल अधिक झड़ जाते हैं तथा फ्रूटिंग सामान्य रहती है।

इस बार मार्च-अप्रैल में हल्की व मध्यम बरसात हाेने के कारण नमी का प्रभाव बना रहा तथा माैसम फ्रूटिंग के अनुकूल रहा। इससे बीते वर्षाें से फल अधिक लगे हैं। कीट राेग का प्रकाेप भी नहीं रहा। इस कारण किन्नू फसल अच्छी स्थिति में हैं। इस कारण ही उत्पादन लगभग 10 प्रतिशत अधिक हाेने व क्वालिटी बेहतर हाेने की संभावना है।

गंगानगर के किन्नू की नेपाल व बंग्लादेश में भी मांग

फल-सब्जी थाेक विक्रेताओं के मुताबिक श्रीगंगानगर का किन्नू नेपाल व बंग्लादेश में भी निर्यात हाेता है। वहां हमारे किन्नू की मांग अधिक है। इसके अलावा हमारे देश में दक्षिण भारत के शहराें में भी खूब मांग रहती है। यहां से वेक्सीनेशन कर किन्नू अन्य राज्याें में भेजा जाता है।

अनुकूल माैसम से इस बार किन्नू का बंपर उत्पादन

सहायक निदेशक अमरसिंह गिल ने बताया कि जिले में इस बार माैसम अनुकूल रहने से किन्नू का बंपर उत्पादन है। जिले में औसत 2.80 लाख एमटी किन्नू का उत्पादन हाेता है, लेकिन इस बार 3.10 लाख एमटी तक किन्नू का उत्पादन हाेने की उम्मीद है।

मंडियाें में 15 दिसंबर तक शुरू हाेगी किन्नू की बंपर आवक

किन्नू वर्तमान में पकाव की स्थिति में है। पकाव के साथ ही किन्नू की तुड़ाई भी जल्दी ही शुरू हाे जाएगी। फल-सब्जी थाेक मंडी के फल विक्रेताओं ने बताया कि 15 दिसंबर तक मंडी में बेहतर क्वालिटी के किन्नू की बंपर आवक शुरू हाे जाएगी। किन्नू की क्वालिटी अच्छी हाेने के कारण इस बार अन्य राज्याें व देशाें में मांग अधिक हाेने के साथ ही किसानाें काे कीमत भी अच्छी मिलने की उम्मीद है।

किन्नू का उत्पादन

श्रीगंगानगर 4820 करणपुर 1775 पदमपुर 1413 सादुलशहर 1148 रायसिंहनगर 850 विजयनगर 341 अनूपगढ़ 288 सूरतगढ़ 284 घड़साना 62

किन्नू का उत्पादन हेक्टेयर में

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