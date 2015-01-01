पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

विवाद:नगरपरिषद ने कल बुलाई आपातकालीन बैठक, पार्षद बबीता गौड़ की सदस्यता समाप्त करने पर होगा विचार

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • नगरपरिषद इतिहास में यह पहला माैका जब पार्षद की सदस्यता समाप्त करने के लिए बुलाई बैठक

नगरपरिषद की साधारण सभा की बैठक में शुक्रवार काे हुए घटनाक्रम के बाद अब सियासत गर्मा गई है। नगरपरिषद आयुक्त प्रियंका बुडानिया ने इस मामले में साेमवार सुबह 11 बजे पार्षदाें की आपातकालीन बैठक बुलाई है। इसमें भाजपा की पार्षद व नेता प्रतिपक्ष बबीता गाैड़ की सदस्यता समाप्त करने पर विचार किया जाएगा।

नगरपरिषद के इतिहास में यह पहला माैका हाेगा जब पार्षद की सदस्यता समाप्त करने के लिए विशेष आपातकालीन बैठक बुलाई गई हाे। आयुक्त बुडानिया ने बबीता गाैड़ के खिलाफ मानहानि का केस लगाने की तैयारी भी कर ली है। दूसरी ओर बबीता गाैड़ अब भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उन्हाेंने बैठक के दाैरान कुछ गलत कहा।

मामले की गंभीरता देखते हुए सभापति करूणा चांडक ने शनिवार काे आयुक्त प्रियंका बुडानिया काे एक आदेश पत्र जारी किया। इसमें लिखा कि 6 नवंबर काे नगरपरिषद की साधारण सभा की बैठक रखी गई थी। इसमें कार्रवाई के दाैरान प्रतिपक्ष नेता बबीता गाैड़ ने अायुक्त प्रियंका बुडानिया के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयाेग किया, जाे शाेभनीय नहीं था।

नेता प्रतिपक्ष गाैड़ ने महिला अधिकारी की गरिमा काे भंग किया है। सफाई यूनियन पदाधिकारियाें, पार्षदाें ने निंदा प्रस्ताव पास कर बबीता गाैड़ काे निलंबित करने के लिए अापातकालीन बैठक बुलाने का निवेदन किया है। उक्त प्रकरण की गंभीरता काे देखते हुए 9 नवंबर काे सुबह 11 बजे प्रतिपक्ष नेता बबीता गाैड़ पार्षद की सदस्यता समाप्त करने के लिए निंदा प्रस्ताव पारित करने काे अापातकालीन बैठक बुलाई जाए। सभापति के आदेश के बाद आयुक्त ने सभी पार्षदाें काे बैठक से संबंधित पत्र शनिवार ही भिजवा दिया है।

बीते राेज हुए घटनाक्रम के बाद शनिवार काे भाजपा व निर्दलीय पार्षदाें ने अलग से बैठक की। इसमें सभापति द्वारा 9 नवंबर काे रखी गई आपातकालीन बैठक के दाैरान क्या करना है, इस चर्चा हुई। इसमें पार्षद विजेंद्र स्वामी, लाकेश सियाग, सुशील चौधरी, कमल नारंग, प्रियंक भाटी, प्रेम स्वामी, संजय बिश्नोई, अमित चलाना, हरविंदर पांडे, पवन गाैड, हेमंत रास रानियां सहित अन्य माैजूद रहे।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा आयुक्त पर की गई टिप्पणी से सफाई यूनियन भी अायुक्त के समर्थन में अा चुकी है। नप कर्मचारी यूनियन, सफाई मजदूर यूनियन व जिला वाल्मीकि सभा ने बबीता गाैड़ के माफी नहीं मागने की स्थिति में शहर की सफाई ठप कर देने की चेतावनी दी है। शनिवार काे भी शहर में सफाई नहीं हुई। कचरे का उठाव नहीं हाेने से कंटेनराें से गंदगी सड़क पर अा गई।

गाैड़ ने कहा...सभापति व आयुक्त अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं

पार्षद बबीता गौड़ ने कहा है कि सत्ता पक्ष के पास प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब नहीं था इसलिए आयुक्त और सभापति दोनों ही बैठक छोड़कर बाहर चली गईं। मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर अशोक चांडक किस पद पर हैं। सभापति करूणा चांडक के तो अशोक चांडक पति हैं, इसलिए उनका कहा मानना करूणा चांडक की मजबूरी है, लेकिन आयुक्त की क्या मजबूरी है। क्या अशोक चांडक पार्षद हैं, विधायक या सांसद हैं जो आयुक्त प्रियंका बुडानियां उनका कहना मानती हैं। मुझे शब्दों का ज्ञान है और मैं कभी भी शब्दों का अनर्थ नहीं कर सकती हूं। फिर भी मैंने सदन में यह कहा था कि यदि सदन को मेरी कोई बात उचित नहीं लगी तो मैं शब्दों को वापस लेती हूं। पर जब कुछ गलत कहा ही नहीं तो माफी किस बात की।

बुडानिया बोलीं...नेता प्रतिपक्ष ने अपमानजनक शब्द कहे

नगरपरिषद की साधारण बैठक में एक-एक मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। सभी की बातें भी सुनी जा रही थी। वहीं, सुझाव भी लिए जा रहे थे, इसी बीच नेता प्रतिपक्ष बबीता गाैड़ ने अपमानजनक शब्दाें का प्रयाेग किया। महिला हाेते हुए महिला अधिकारी पर ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई है। बाेर्ड बैठकाें में आराेप-प्रत्याराेप हाेते हैं, लेकिन सदन के सामने अशाेभनीय भाषा का प्रयाेग किया गया, जाे किसी भी सूरत में बर्दाश्त के बाहर है। नगरपरिषद ने 9 नवंबर काे नेता प्रतिपक्ष बबीता गाैड़ की पार्षद की सदस्यता समाप्त करने के लिए अापातकालीन बैठक रखी है। मामले में मुख्यमंत्री व डीएलबी निदेशक काे भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। बार-बार भ्रष्टाचार के अाराेप लगाए जा रहे हैं, साबित ताे करें। बबीता गाैड़ के िखलाफ मानहानि का केस लगाऊंगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें