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स्टेशन से घर तक स्वागत:गणतंत्र दिवस परेड से भाग लेकर डेढ़ माह बाद घर लौटी एनसीसी कैडेट श्वेता, बोली- सेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा करूंगी

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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  • राजस्थान से 34 छात्राओं ने परेड में भाग लिया, यहां से श्वेता का ही चयन, डेढ़ माह से दिल्ली में थी

मिलिए 15 राज बीएन एनसीसी अंडर ऑफिसर श्वेता राठाैड़ से। जेसीटी मिल काॅलाेनी निवासी खालसा काॅलेज की हाेनहार छात्रा ने गणतंत्र दिवस पर आयाेजित परेड में भाग लेकर जिले का नाम राेशन किया है।

इस परेड में देशभर से एनसीसी के 490 कैडेट ने भाग लिया था। राजस्थान के 34 कैडेट में वह अकेली छात्रा थी जाे जिले से शामिल हुई थी। 28 जनवरी काे पीएम की करिय्पा खेल मैदान में रैली का आयाेजन हुआ था। बुधवार काे करीब डेढ़ माह बाद कैडेट श्वेता इस सेरेमनी से वापस गंगानगर लाैटी ताे रेलवे स्टेशन से लेकर घर तक भव्य स्वागत हुआ।

स्टेशन पर एनसीसी अधिकारियाें और उसकी साथी कैडेट्स अमन और पूजा सहित अन्य ने बुके और फूल मालाएं पहनाईं तथा लड्डू खिलाकर अभिनंदन किया।

घर पर रिश्तेदाराें व परिवार के सदस्याें ने माेहल्ले के लाेगाें के साथ स्वागत कार्यक्रम रखा। छात्रा के पिता रतनसिंह राठाैड़ मूलत: नागाैर के मकराणा जिले के जाखली के रहने वाले हैं और यहां जेसीटी मिल में कर्मचारी थे। इस सेरेमनी में भाग लेने काे वह 17 नवंबर काे अकेले जयपुर गई। वहां तीन स्तरीय परीक्षा पास की। इसके बाद जयपुर में ही 10 दिन की ट्रेनिंग हुई।

पायलट बनना चाहती थी, लेकिन हाइट कम रह गई

श्वेता का सपना फाइटर पायलट बनकर देश सेवा करने का था। लेकिन सलेक्शन नहीं हाे पाया। वजह बनी 0.5 सेमी कम हाइट। अब भी उसके इरादे सेना में ही जाने के हैं। वह बताती है कि कमर पर बंधा बेल्ट आपकाे अनुशासन सिखाता है और हमेशा फिट रखता है। अनुशासन में इतनी ताकत है कि वह आपकाे वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हाे। सेना में अधिकारी बनकर देश सेवा करूंगी और जिले का नाम राेशन करूंगी।

श्वेता ने बताया कि इस आयाेजन में शामिल हाेना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट व अनुभव रहा है। दिल्ली में 22 जनवरी काे रक्षा मंत्री राजनाथसिंह के घर पर चाय पर चर्चा थी। इसमें सीडीएस और तीनाें सेनाध्यक्ष, एनसीसी डीजी लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आयच भी सभी से मिले। 24 काे प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी के सरकारी आवास में चाय पर बुलाया गया। पीएम ने सभी काे शुभकामनाएं दी और कहा कि एनसीसी कैडेट्स का कॅरिअर यहां से शुरू हाे रहा है।

उनकाे बहुत संयम और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। उन्हाेंने स्वदेशी अपनाने तथा फिट इंडिया पर बात की। 30 जनवरी काे जयपुर पहुंचे और राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र तथा सीएम अशाेक गहलाेत ने एनसीसी कैडेट्स काे चाय पर बुलाया। राज्यपाल ने बच्चाें काे भविष्य की याेजनाएं बनाकर आगे काम करने काे कहा।

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