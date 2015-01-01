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अमानवीयता:झाड़ियों में बिलख रहा था नवजात, खून से सना हुआ था चेहरा, अस्पताल में माओं ने पिलाया दूध

श्रीविजयनगरएक घंटा पहले
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तस्वीर में नजर आ रहा यह नवजात श्रीविजयनगर ग्राम पंचायत शिवपुरी और मंडी के बीच में एक खाले के पास झाड़ियों में मिला। नवजात के होंठों से खून बह रहा था, जिसकी नाल तक नहीं कटी थी और ना शरीर से खून साफ किया था। चेहरा भी खून से सना हुआ था। रिश्तों और इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वाकया शुक्रवार का है। किसान नेता गोपाल मेघवाल ने बताया कि मैं दोपहर 12 बजे अपने खेत में काम कर रहा था।

इस दौरान खाले के दूसरी तरफ बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी तो मैंने देखा कि एक नवजात झाड़ियों में पड़ा था और उसके होंठों से खून बह रहा था। नाल लटकी हुई थी और चेहरा खून से सना हुआ था। नवजात लगातार रो रहा था तो मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद स्थानीय अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं होने से नवजात को श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने अज्ञात माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मानवता: अस्पताल में लाए तो मांओं ने दूध पिलाया, यहां नवजात स्वस्थ

इस घटना में सुखद पहलू यह रहा कि जब नवजात को श्रीिवजयनगर अस्पताल लाया गया तो उस समय अस्पताल में एक नवप्रसूता कोमल भर्ती थी। कोमल अभी 2 दिन पहले ही मां बनी थी। कोमल ने नवजात का रोना सुना तो बोली-यह तो भूखा है। दूध मांग रहा है। इस पर कोमल ने खुद नवजात को अपना दूध पिलाया, लेकिन नवजात के होंठ फटे हुए थे और खून भी निकल रहा था।

जिस कारण नवजात को दूध पीने में दिक्कत आ रही थी। गांव की सरपंच मोहिनी मेघवाल ने बताया कि जब मैंने यह देखा कि नवजात दूध नहीं पी रहा तो तुरंत मैंने बोतल में बकरी का दूध मंगवाया और बच्चे को पिलाया। दूध पीने से नवजात चुप हो गया। इस दौरान नवजात को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने नवजात को गोद लेने के लिए अपील भी की।

एडवोकेट प्रेम चुघ ने बताया कि 12 वर्ष से कम बच्चे को जानबूझकर असुरक्षा में छोड़ने वाले माता-पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और इसमें 7 साल की सजा व जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।

नवजात को श्रीविजयनगर से जिला अस्पताल रेफर किया

श्रीविजयनगर अस्पताल में शिशु डॉक्टर न होने के कारण नवजात को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। नवजात अभी स्वस्थ है। नवजात की देखभाल में तीन यशोदा की ड्यूटी लगाई गई है।

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