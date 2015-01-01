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ज्ञापन:लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की मांग पोस्ट कार्ड अभियान, सीएम को ज्ञापन भेजा

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने लव जिहाद रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और निकिता हत्याकाण्ड के हत्यारों को फांसी देने की माँग को लेकर पोस्टकार्ड अभियान चलाया। जिला संयोजक एडवोकेट मुकेश गोदारा ने बताया कि इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए। इसमें बताया कि देश में कुछ लोग धर्म परिवर्तन कराने की साजिश कर रहे हैं।

इसको रोकने के लिए लव जिहाद नामक अभियान के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जिला संयोजक मुकेश गोदारा ने बताया कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा जिलेभर में चलाए जा रहे पोस्टकार्ड अभियान को अधिवक्ता, जागरूक नागरिक और कई संगठन भरपूर सहयोग दे रहे हैं।

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