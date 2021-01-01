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परेशानी:बिजली बिलों में स्थायी शुल्क 5% बढ़ाने का प्रस्ताव, जाेधपुर डिस्काॅम ने विद्युत नियामक आयाेग काे भेजा प्रस्ताव

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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  • राजस्थान विद्युत नियामक आयाेग ने एक मार्च तक आपत्तियां मांगीं

जाेधपुर डिस्काॅम ने बिजली दराें में वृद्धि के लिए विद्युत नियामक आयाेग काे प्रस्ताव भेजे हैं। भेजे गए प्रस्ताव में बिजली बिलाें में स्थायी शुल्क पांच प्रतिशत बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इस पर राजस्थान विद्युत नियामक आयाेग ने एक मार्च तक आपत्तियां मांगी हैं।

अगर किसी भी उपभाेक्ता काे नई दरें लागू करने से पहले काेई भी अापत्ति या सुझाव हाे ताे राजस्थान विद्युत विनियामक आयाेग भवन सहकार मार्ग जयपुर के पते में 6 प्रतियाें में भेज सकते हैं। वहीं जाेधपुर डिस्काॅम की ओर से भी 8 फरवरी काे न्यू पावर हाउस के पास डिस्काॅम कार्यालय के कांन्फ्रेंस हाल में इस याचिका काे लेकर वेबिनार का आयाेजन किया जाएगा। जाेधपुर डिस्काॅम ने राजस्थान विद्युत नियामक आयाेग काे बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

इस प्रस्ताव में घरेलू उपभाेक्ताओं पर काेई भी अतिरिक्त भार नहीं बढ़ाया गया है। न ही स्थायी शुल्क में बढ़ाेतरी करने का प्रस्ताव दिया है। 10 किलाेवाॅट या 12 हजार यूनिट (वार्षिक) वाले घरेलू उपभाेक्ताओं पर जरूर स्थायी शुल्क 80 रुपए प्रति किलाे वाॅट पर प्रस्तावित है। घरेलू उपभाेक्ताओं काे छाेड़कर अन्य उपभाेक्ताओं काे स्थायी शुल्क मेंं 5 प्रतिशत की बढ़ाेतरी हाेना प्रस्तावित है। साथ ही प्रति यूनिट दर घटना भी प्रस्तावित है। सिलिकाेसिस पीड़ित परिवार काे भी बिजली बिल बीपीएल श्रेणी में ही जारी करने का प्रस्ताव दिया है। स्थायी शुल्क जाे पहले गत वित्तीय वर्ष की औसत बिजली खपत के आधार पर आकलन हाेकर उपभाेक्ता से लिया जाता था। अब प्रस्तावित याचिका में स्थायी शुल्क उसी माह के यूनिट के आधार से लिया जाएगा। अंतिम निर्णय नियामक आयाेग की ओर से लिया जाएगा।

अघरेलू उपभाेक्ताओं के लिए डिस्कॉम ने यह दिए प्रस्ताव

  • अघरेलू उपभाेक्ताओं में अभी 0 से 100 यूनिट तक हर माह खर्च करने वाले 7.55 रुपए प्रति यूनिट देते हैं। जबकि स्थायी शुल्क 300 रुपए है। वहीं प्रस्तावित दराें में इसे 5 पैसा प्रति यूनिट कम कर 7.50 करने का प्रस्ताव है, लेकिन स्थायी शुल्क में 15 की बढ़ाेतरी कर 315 रुपए प्रस्तावित हैं।
  • 101 से 200 यूनिट तक 8.50 रुपए प्रति यूनिट दे रहे हैं। प्रस्तावित दराें में 8.35 रुपए किया गया है। स्थायी शुल्क 300 है अब 315 रुपए प्रस्तावित है।
  • 200 से 500 यूनिट तक 8.85 रुपए प्रति यूनिट दे रहे हैं। प्रस्तावित दराें में 8.70 रुपए कर दिया है। स्थायी शुल्क 380 रुपए है। अब 400 रुपए प्रस्तावित है।
  • 500 यूनिट से अधिक पर 8.95 रुपए प्रति यूनिट दे रहे हैं। प्रस्तावित दराें में 8.75 रुपए कर दिया है। स्थायी शुल्क 460 रुपए है अब 485 रुपए प्रस्तावित हैं।

व्यवासियों के लिए बिजली दरें घटाईं स्थायी शुल्क में बढ़ाेतरी का प्रस्ताव
छाेटे व्यवसायी: 500 यूनिट हर माह खर्च करने वाले छाेटे व्यावसायी उपभाेक्ता अभी 6 रुपए प्रति यूनिट दे रहे हैं। जब कि प्रस्तावित दराें में इसे घटा कर 5.90 रुपए कर दिए है। जबकि अभी स्थाई शुल्क 80 रुपए प्रति एचपी दे रहे हैं। नई प्रस्तावित दराें में स्थायी शुल्क 85 रुपए है।

वृहद् उद्याेग वाले उपभाेक्ता: वृहद उद्योग उपभोक्ता अभी प्रति यूनिट 7.30 रुपए दे रहे हैं। इसे घटाकर 7.15 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। जबकि स्थायी शुल्क 270 की जगह 285 पर केवीए का प्रस्ताव है।

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