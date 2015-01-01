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परेशानी:राशन कार्ड सत्यापन का काम शुरू नहीं हुआ,पहले 31 अक्टूबर तक पूरा करना था सत्यापन, अब तारीख बढ़ाकर 25 नवंबर की

श्रीगंगानगर2 घंटे पहले
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वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए घर-घर जाकर एनएफएसए लाभान्विताें का आधार सीडिंग और सत्यापन का अभियान सवा महीने की जद्दोजहद के बाद भी शुरू नहीं हो सका। पहले बीएलओ की एसएसओ आईडी की मैपिंग नहीं होने और अब एप में टेक्निकल समस्या होने की वजह से शनिवार को अभियान का संचालन नहीं हो सका।

पहले वंचित एनएफएसए लाभान्विताें के राशन कार्ड में आधार सीडिंग और सत्यापन का अभियान 31 अक्टूबर तक पूरा करना था। निर्धारित समय पर अभियान शुरू नहीं हो सका। डीएसओ राकेश सोनी के अनुसार अब अभियान 25 नवंबर तक चलेगा। जिले में आधार सीडिंग और सत्यापन अभियान के लिए 769 बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। इसकी एसएसओ आईडी को उनके कार्य क्षेत्र के राशन डिपो से मैपिंग की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से साॅफ्टवेयर तैयार करवा एप बनवाया है। इसी मोबाइल एप से बीएलओ आधार सीडिंग और सत्यापन करेंगे।

शनिवार को कुछ जगह मोबाइल एप डाउनलोड करने में दिक्कत आई। कुछ बीएलओ के मोबाइल फोन में एप डाउनलोड हुआ तो उनके राशन कार्डों की डिटेल डाउनलोड नहीं हो सकी। डीएसओ सोनी के अनुसार इस टेक्निकल समस्या के बारे में विभागीय मुख्यालय को अवगत करवा दिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 28 सितंबर को आधार सीडिंग व सत्यापन के आदेश जारी किए थे। वन नेशन वन राशन कार्ड में एनएफएसए राशन कार्ड में जिस सदस्य का अाधार नंबर सीड नहीं होगा, उसे राशन डिपो से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन नहीं मिलेगा।

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