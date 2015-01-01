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चिकित्सा शिक्षा विभाग:मेडिकल कॉलेज के प्रारंभिक कार्यों के लिए रुपये 5 करोड़ स्वीकृत,पहले चरण में एकेडमिक ब्लॉक 18 माह और फिर भवन का शेष भाग 2 साल में बनेगा, थ्री स्टार रेटेड बनेगा

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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शहर में राज्य सरकार की बजट घोषणा सरकारी मेडिकल काॅलेज के भवन का निर्माण शुरू करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और निर्माण एजेंसी राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसीसी) के बीच एमओए (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) होने के बाद काॅलेज के निर्माण की प्रक्रिया में होने वाली प्रारंभिक खर्चे वहन करने के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। एमओए होते ही अब डीपीआर के लिए वर्क ऑर्डर होंगे। एग्रीमेंट में तय किया है कि काॅलेज भवन का निर्माण दो चरणों में होगा।

पहले चरण का निर्माण 18 महीनों और दूसरे चरण का निर्माण 24 महीनों में पूरा करना होगा। मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट 325 करोड़ रुपए का है। इसके लिए आठ मंजिला ऊंचा भवन बनेगा।निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बीएस स्वामी के अनुसार पहले चरण में एकेडमिक भवन का निर्माण प्राथमिकता के साथ पूरा करना एमओए में तय हुआ है ताकि कक्षाएं जल्द शुरू हो सकें।

इसके बाद भवन के दूसरे हिस्से हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर सहित अन्य निर्माण होगा। 10 नवंबर को जयपुर में चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त शिवांगी सावरकर और आरएसआरडीसीसी के एमडी राकेश भंडारी के बीच हुए एग्रीमेंट में तय हुआ है कि निर्माण के लिए डीपीआर, सिविल व इलेक्ट्रिकल वर्क, इंटीरियर वर्क, फर्नीचर वर्क, सर्वे, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित सभी तरह के कार्य निर्माण एजेंसी करवाएगी। भवन

निर्माण भूंकप रोधी और जीअारआईएचए-3 मापदंडों के अनुसार थ्री स्टार रेटिंग की होगी।एग्रीमेंट में मेडिकल कॉलेज के भवन को जीआरआईएचए-3 के तहत पर्यावरण मित्र बनाया जाना प्रस्तावित है। इसमें नेशनल बिल्डिंग कोड और नेशनल मेडिकल मेडिकल कमीशन के मापदंडों की पालना करते हुए सुविधाएं दी जाएंगी।

जल्द शुरू करवाएंगे निर्माण, जुलाई 2022 में कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद
विधायक राजकुमार गौड़ के अनुसार मेडिकल काॅलेज सरकार की बजट घोषणा है। डीपीआर का टेंडर 1.20 करोड़ रुपए में फाइनल हो चुका है। एग्रीमेंट होने के बाद राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिए हैं। सरकार का मकसद जुलाई 2022 तक एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू करना है। विधायक गौड़ के अनुसार बजट घोषणा के साथ ही सरकार काॅलेज बनाने के लिए तत्पर थी। इसी दौरान संक्रमण की वजह से कुछ देरी हो गई। आरएसआरडीसीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बीएस स्वामी के अनुसार डीपीआर के लिए फर्म को 75 दिन का समय दिया जाएगा। फर्म के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया है कि वे डेढ़ महीने में डीपीआर उपलब्ध करवा देंगे। डीपीआर टेंडर के वर्क ऑर्डर जल्द ही फर्म को दे दिए जाएंगे।

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