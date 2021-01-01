पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खुशी:ऑटाे ड्राइवर का बेटा साहिल 21 साल की उम्र में सीए बना, रजत पढ़ाई में कमजाेर रहा, लेकिन हार नहीं मानी और 10वें प्रयास में पाई सफलता

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से सीए फाइनल की परीक्षा के रिजल्ट में इस बार जिलेभर से 12 विद्यार्थी बने सीए

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से सीए फाइनल की परीक्षा का रिजल्ट घाेषित कर दिया गया है। यह रिजल्ट सीए फाइनल के नए और पुराने दाेनाें काेर्सेज का जारी किया गया है। आज आपकाे शहर के दाे युवाओं से मिलवाते है।

ऑटाे व स्कूल वैन ड्राइवर अनुज कुमार अराेड़ा के बेटे साहिल ने महज 21 साल की उम्र में सीए का एग्जाम पास कर लिया है। वहीं, शहर के रजत गांधी शुरुआत से ही पढ़ाई में कमजाेर रहे लेकिन सीए बनने की ठानी और 10 एग्जाम देकर आखिरकार सीए बन गए।

इस रिजल्ट की खास बात है कि शहर के साहिल अराेड़ा ने ऑल इंडिया 49वीं रैंक हासिल कर जिले का मान पूरे देशभर में बढ़ाया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया श्रीगंगानगर शाखा के अध्यक्ष सीए सुनील सेतिया बताते हैं कि जिलेभर से इस बार करीब 12 विद्यार्थियाें के सीए बनने की सूचना मिली है ।

मैंने 2015 में सीपीटी क्लीयर किया। नवंबर 2016 में अाईपीसीसी पास किया और नवंबर 2019 में सीए फाइनल का एग्जाम बीमारी के चलते नहीं दे पाया। इसके बाद मई 2020 का एग्जाम काेराेना के चलते कैंसिल हाे गया। इस कड़ी में नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ और इसे पास किया।

इस एग्जाम में 800 में से 515 अंक हासिल किए है। काेचिंग के साथ-साथ रिवीजन भी करता था। एग्जाम में 8 सब्जेक्ट थे। प्रत्येक सब्जेक्ट काे पूरा करने के बाद ही दूसरे सब्जेक्ट काे शुरू करता था। मैं एक सब्जेक्ट काे 5 दिन में खत्म कर देता था। किसी भी एग्जाम के लिए टाइम सेट करना बेहद जरूरी है। मेरे पिता अनुज कुमार अराेड़ा ने दिन रात ऑटाे व स्कूल वैन चलाकर मुझे इस काबिल बनाया। मम्मी संगीता व बहन प्रेरणा ने हमेशा मेरा मनाेबल बढ़ाया।
जैसा कि साहिल अराेड़ा ने बताया.

मैं पढ़ाई में हमेशा से कमजाेर था। लेकिन आगे भी बढ़ना था। इसी चाह के साथ 11वीं में सीए बनने का सपना देखा और बस इसे पूरा करने में जुट गया। 10 एग्जाम देने के बाद फाइनली सीए बन गया हूं। मैंने इस एग्जाम में 800 में से 445 अंक हासिल किए है। काेराेना से पहले सीए फाइनल के एग्जाम में मैं 4 नंबर से रह गया।

मई 2020 का एग्जाम काेराेना के चलते कैंसिल हुआ। इस बात का हमेशा मलाल रहेगा। लेकिन सीए बनने की बहुत खुशी है। इस एग्जाम से 4-5 माह पहले ही पारिवारिक कार्यक्रमाें में शामिल हाेना छाेड़ दिया था। सीए फाइनल की तैयारी कर रहे विद्यार्थियाें काे एक ही सलाह है कि वे काेचिंग के साथ-साथ अपना रिवीजन करते रहें और नियमित रूप से पढ़ाई करें। मेरे पिता दीपक कुमार बीएसएनएल से सेवानिवृत्त हैं और माता सविता सरकारी शिक्षिका हैं। जैसा कि रजत गांधी ने बताया

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser