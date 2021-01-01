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समर्थन रैली:किसान आंदाेलन के समर्थन में सर्व धर्म एकता राेष रैली आज

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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केंद्र सरकार की ओर से कृषि जिंसाें की खरीद-फराेख्त के लिए बनाए गए कृषि कानूनाें के विराेध में चले रहे किसान आंदाेलन के समर्थन में साेमवार काे पदमपुर राेड स्थित धन धन बाबा दीपसिंह जी शहीद से सर्व धर्म एकता राेष रैली निकाली जाएगी।

जाे शहर के विभिन्न मार्गाें से हाेती हुई वापस गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हाेगी। गुरुद्वारा धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद के मुख्य सेवादार तेजेंद्रपाल सिंह टिम्मा ने बताया कि दिल्ली के बाॅर्डर पर किसान दाे माह से पड़ाव डाले बैठे हैं तथा तीनाें कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जनहित काे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार काे तुरंत कृषि कानून रद्द करने चाहिए। लेकिन सरकार कृषि कानून रद्द नहीं कर रही है। उन्हाेंने बताया कि एक फरवरी को गुरुद्वारा से सर्व धर्म एकता रोष रैली निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में युवा अपने-अपने धर्मों के झंडे लेकर स्कूटर-मोटरसाइकिल में सवार होकर भाग लेंगे। गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी शहीद से सुबह 10 बजे यह रैली रवाना होगी।

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