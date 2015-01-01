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रेलसेवा का मार्ग:श्रीगंगानगर-दिल्ली सहित 8 त्याेहार रेल सेवा रद्द डिब्रुगढ़-लालगढ़-डिब्रुगढ़ रेलसेवा का मार्ग बदला

श्रीगंगानगर35 मिनट पहले
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किसान आंदोलन के कारण 8 त्याेहार स्पेशल रेल सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। ये सभी रेल सेवाएं उत्तर-पश्चिम रेल खंड में संचालित हाेने वाली गाड़ियां हैं। साथ ही डिब्रुगढ़-लालगढ़-डिब्रुगढ़ रेल सेवा का मार्ग परिवर्तन किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल के अनुसार किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित 8 रेल सेवाओं काे रद्द किया गया है। डिब्रुगढ़-लालगढ़ गाड़ी काे वाया हनुमानगढ़-राेहतक रूट से लालगढ़ तक संचालित किया जाएगा।

मार्ग परिवर्तित की गई रेल सेवाएं

गाड़ी संख्या 05909, डिब्रुगढ़-लालगढ़ रेलसेवा 06 नवंबर को डिब्रुगढ़ से प्रस्थान करेगी, यह बदले मार्ग वाया रोहतक-भिवानी-हिसार-सादुलपुर-हनुमानगढ़ होकर संचालित होगी। यही गाड़ी वापसी में 8 नवंबर को लालगढ़ से परिवर्तित मार्ग वाया हनुमानगढ़-सादुलपुर- हिसार-भिवानी-रोहतक होकर डिब्रुगढ़ जाएगी।

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