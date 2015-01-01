पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

छठ की सीख स्वच्छता परमो धर्म::छठ पर श्रीगंगानगर भी सात्विकता की चमक से खिल उठा, आज उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • सूर्य स्वच्छता का प्रतीक, जिसकी किरणें हवा-पानी को साफ करती हैं, शरीर को भी निरोगी बनाती हैं

छठ पर सूर्योदय की यह तस्वीर उगते हुए सूरज के देश जापान के मियाजाकी शहर की है। जापानी मान्यता है कि सूर्य के आशीर्वाद से इसी शहर से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है और सूर्य की देवी अमेतारासु के पुत्र जिम्मू ने इसी शहर से शासन शुरू किया था। वे जापान के पहले सम्राट हैं। उनका यहां मंदिर भी है। इसलिए जापान की संस्कृति में सूर्य को पूर्वज की तरह पूजा जाता है।

विज्ञान: आयुर्वेदिक औषधि से युक्त है छठ पूजा में अर्पित की जाने वाली सामग्री

छठ पूजा में अर्पण के लिए जिन प्रसाद का उपयोग किया जाता है, वह आयुर्वेदिक रूप से फायदेमंद है। सिंघाड़ा से कैल्शियम, आयोडीन मिलता इसके साथ ही बवासीर व दमा रोग में फायदेमंद होता। सुथनी से भूख नियंत्रित के साथ जलन, सूजन व अल्सर में कारगर होता है। हल्दी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लीवर के लिए फायदेमंद होता है। वही दाग व झुर्रियों कम करने में सक्षम है। छठ पूजा धार्मिक अनुष्ठान के साथ विज्ञान भी निहित है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें