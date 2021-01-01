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बादलवाही से ठंड का अहसास:धूप खिली, दिन का पारा 24.9°, शाम हुई सिंदूरी

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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रविवार के दिन खिली धूप ने लाेगाें काे राहत दी। शाम काे हल्की बादलवाही से ठंड का अहसास हुआ। सुबह के समय अन्य दिनाें की अपेक्षा ठंड कम थी। सुबह के समय आसमान साफ होने के कारण खिली धूप की वजह से मौसम सुहावना बना रहा।

दोपहर में असरदार धूप में लोगों ने रविवार के अवकाश का आनंद लिया। ज्यादातर लोग घरों की छताें पर बैठे धूप सेकते रहे। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर शहर में अधिकतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस इजाफे के साथ 24.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस इजाफे के साथ 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले दो दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना है। इससे ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है।

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