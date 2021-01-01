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आनंदम कार्यक्रम:रेलवे की नौकरी छोड़ी, 20 साल में 40 हजार युवाओं काे अध्यात्म से जोड़ चुके स्वामी आलोक

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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  • आज आपकाे मिलवाते हैं बुलदंशहर के स्वामी आलाेक से, जिन्हाेंने खुद काे अध्यात्म से जाेड़ा, अब युवाओं काे भी कर रहे हैं प्रेरित

जब आध्यात्मिकता की विराट चेतना मन में घर कर गई हाे ताे सांसारिकता के प्रति विमाेह और निवृत्ति सहज ही हाे जाती है। ऐसी दास्तान बुलंदशहर के गांव अहमदनगर के रहने वाले स्वामी आलाेक के जीवन में देखने काे मिलती है। इनमें ईश्वरीय सत्ता का ऐसा दिव्य प्रकाश काैंधा कि वे रेलवे की नाैकरी से वीआरएस लेकर अध्यात्म की ओर बढ़ चले। इस क्षेत्र में 20 साल से लगातार बढ़ रहे है।

नई धानमंडी स्थित हनुमान मंदिर में बुधवार काे आयाेजित आनंदम ध्यान साधना कार्यक्रम में शामिल हाेने आए स्वामी आलाेक से चर्चा हुई। उन्हाेंने बताया कि जब उन्हाेंने अपना त्यागपत्र रेलवे के अधिकारियाें काे भेजा ताे सभी चाैंक गए। स्वामी आलाेक ने अहमदनगर में प्राइमरी तक, फिर बुलंदशहर में 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की।

वर्ष 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में टाॅप कर गाेल्ड मैडल हासिल किया। 1990 तक इसी विश्वविद्यालय में बताैर लेक्चरर सेवाएं भी दी। 1990 से 1992 तक चित्रकूट विश्वविद्यालय में ग्रामोद्योग विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इसके बाद 1992 में रेलवे में ज्वाइन कर 27 साल तक उसमें अपनी सेवाएं दी। वे बताते हैं कि 20 साल में करीब 40 हजार से अधिक युवाओं काे अध्यात्म से जाेड़ा और बहुत से युवाओं ने नशा भी छाेड़ा।

जिंदगी में खुश रहने के बताए 5 उपाय जीवन में केवल सही लोगों से ही करें दोस्ती

1. जीवन में कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे बुरा बर्ताव करते हैं और बुरी तरह से बात किया करते हैं। अगर आपको जीवन में कभी भी ऐसे लोग मिलें तो आप इन लोगों की बातों पर ध्यान न दें। इसी तरह से कई बार घर-परिवार के लोग भी हमें कुछ बुरा कह देते हैं। लेकिन समझदारी इसी चीज में होती है कि आप अपने करीबी लोगों की बातों को दिल से न लगाएं और उनको ऐसा करने के लिए क्षमा कर दें।
2. किसी भी काम में सफलता पाने के लिए दिन-रात मेहनत करें और भगवान पर भरोसा रखें। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें जरूर वो चीज मिलती है जो वो पाना चाहते हैं। हालांकि कई बार मेहनत करने के बाद भी हमें अपनी मनचाही चीज नहीं मिल पाती है और ऐसा होने पर आप अपना दिल छोटा न करें। क्योंकि भगवान हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं और ऐसा होने के पीछे कुछ अच्छा ही छुपा होता है।
3. कभी भी किसी की बात पर आंख बंद करके विश्वास न करें। हमेशा अपने दिमाग से काम लें और चीजों को समझकर ही फैसला लें। क्योंकि बिना सत्य जाने निर्णय पर पहुंचने सही नहीं होता है। स्थायी रूप से आपकाे खुशहाल जीवन जीना है ताे हमारे अंदर जाे खजाना छिपा है जिसे मीरा राम रत्न धन कहती है, जिसे वेद ओम कहते हैं और जिसे गुरुनानक देव महाराज ओंकार कहते हैं, उससे जुड़ें।

4. अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद करे तो आप उस व्यक्ति को कभी भी न भूलें। क्योंकि जिंदगी में ऐसे बेहद ही कम लोग आपको मिलेंगे जो आपका साथ आपके बुरे वक्त में देंगे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप उस व्यक्ति से सदा दोस्ती बनाएं रखें और वक्त पड़ने पर उसकी मदद भी जरूर करें।
5. जीवन में केवल सही लोगों से ही दोस्ती करें। क्योंकि गलत लोगों के साथ रहने से वो आपको केवल गलत राह ही दिखाते हैं और गलत सलाह ही देते हैं। इसलिए आप अपने दोस्त सोच समझकर बनाएं और केवल ऐसे ही लोगों से दोस्ती करें जो बुद्धिमान हों और आपकी चिंता करते हों।

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