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मेघवाल समाज:नायक समाज ने मीरा चाैक स्थित धर्मशाला, मेघवाल समाज ने सदभावनानगर धर्मशाला में करवाया ठहराव

श्रीगंगानगर42 मिनट पहले
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नायक समाज ने समाज के बच्चाें काे मीरा चाैक के निकट नायक धर्मशाला में ठहराया गया है। इनके भाेजन की व्यवस्था भी समाज की ओर से करवाई गई है। इसी तरह मेघवाल समाज ने सदभावनानगर स्थित धर्मशाला में समाज के बच्चाें के ठहरने की व्यवस्था की गई है। स्वामी समाज कार्यकारिणी के सचिव एडवाेकेट बलराम स्वामी ने बताया कि केंद्रीय बस स्टैंड के सामने स्थित श्रीराम मंदिर में धर्मशाला में समाज के बच्चाें काे निशुल्क ठहराया जा रहा है। 100 बच्चाें काे ठहराने की इसी धर्मशाला में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बच्चाें की संख्या बढ़ेगी ताे दूसरी जगह पर भी इंतजाम करवाया जाएगा।

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