पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा:पुलिस विभाग ने 2 दिन की परीक्षा में अभ्यर्थियों काे 48 हजार के मास्क बांटे, रुपये2.41 लाख के बेकार किए

श्रीगंगानगर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • दूसरे दिन पंजीकृत 18500 में से 13400 अभ्यर्थी उपस्थित हुए

नागाैर से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने के लिए आए सुनील कुमार का परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले ही मास्क उतरवाया गया। इसके बाद उन्हें पुलिसकर्मियाें ने नया मास्क उपलब्ध भी करवाया। अभ्यर्थी ने बताया कि उन्हाेंने 50 रुपए का यह नया मास्क खास ताैर पर परीक्षा के लिए ही खरीदा था। यह दर्द केवल सुनील कुमार का नहीं है, इस परीक्षा में शामिल हाेने आ रहे हजाराें अभ्यर्थियाें का है। शहरभर के 14 केंद्राें पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा करवाई जा रही है। दाे दिन की परीक्षा में कुल 24103 अभ्यर्थी शामिल हुए। इस परीक्षा में खास बात यह रही कि पुलिस विभाग ने सभी विद्यार्थियाें काे हजाराें रुपयाें के नए मास्क उपलब्ध करवाए। जबकि

लापरवाही यह सामने आई कि विभाग ने लाखाें रुपए के मास्क बर्बाद भी कर दिए। आपकाे बता दें कि दाे दिन की परीक्षा में 24103 अभ्यर्थियाें काे 48 हजार के मास्क बांटकर 2.41 लाख रुपए के मास्क बेकार कर दिए। अभ्यर्थियाें ने मास्क उतरवाने काे लेकर अधिकारियाें से बातचीत की ताे सभी ने एक ही जवाब दिया कि यह मास्क हमारी व आपकी सुरक्षा के साथ नकल राेकने के लिए उतरवाए गए। जबकि परीक्षा देने अाए

अभ्यर्थियाें ने बताया कि परीक्षा के नियमाें में यह कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि परीक्षा से पहले मास्क उतरवाए जाएंगे। एएसपी सहीराम बिश्नाेई ने बताया कि शनिवार काे दाेनाें पारियाें की परीक्षा के लिए कुल 18500 अभ्यर्थियाें काे पंजीकृत किया गया। इनमें से 13400 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। जबकि 5100 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उन्हाेंने बताया कि सुबह की पारी के लिए 9200 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 6200 अभ्यर्थी

उपस्थित रहे। जबकि शाम वाली पारी के लिए 9300 अभ्यर्थी पंजीकृत में से 7200 उपस्थित हुए। परीक्षा में नकल काे राेकने के लिए सीसीटीवी कैमराें से अभ्यर्थियाें पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए प्रत्येक कक्ष के बाहर पुलिसकर्मियाें काे तैनात किया गया है। परीक्षा रविवार काे संपन्न हाेगी।

रोटी बैंक ने पुलिस के सहयोग से अभ्यर्थियाें को फल बांटे

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने अलसुबह केंद्र के बाहर लाइनाें में लगे अभ्यर्थियाें के लिए राेटी बैंक और बस स्टैंड चाैकी पुलिस राहत लेकर पहुंची। पुलिस ने खाली पेट परीक्षा देने आए इन अभ्यर्थियाें काे फल बांटकर नाश्ता करवाया। कोतवाली पुलिस की बस स्टैंड चाैकी के प्रभारी केशव शर्मा ने बताया कि रोटी बैंक के साेनू अनेजा व अन्य पदाधिकारियाें ने पुलिस काे परीक्षा देने आ रहे अभ्यर्थियाें काे फलाें का नाश्ता करवाने में सहयाेग मांगा था। उनकी ओर से फल उपलब्ध करवाए गए। इनकाे पुलिस ने अपनी निगरानी में अभ्यर्थियाें काे वितरित किया।

उन्हाेंने नेहरु पार्क के पास कैंप लगाकर वहां से निकल रहे अभ्यर्थियाें काे फल उपलब्ध करवाए। इस दाैरान चाैकी का स्टाफ भी मदद के लिए माैजूद था। उन्हाेंने बताया कि इससे पहले अभ्यर्थियाें काे भाेजन करवाने की याेजना बनाई गई थी लेकिन अलसुबह भाेजन करवाना उचित प्रतीत नहीं हाेने पर फलाें का नाश्ता करवाया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें