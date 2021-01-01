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अच्छी खबर:यह हैं साथिन बहन; बेटियों के लिए 18 साल से कर रही जागरूक 11 हजार लोगों को कन्या भ्रूण हत्या न करने की दिलवाई शपथ

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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गांव में बेटी संरक्षण की शपथ दिलवाती साथिन बिरमा। - Dainik Bhaskar
गांव में बेटी संरक्षण की शपथ दिलवाती साथिन बिरमा।
  • बेटा-बेटी के साथ ही 10वीं परीक्षा पास की, बोली-पढ़ने और सीखने में कैसी शर्म, इसकी कोई उम्र नहीं

आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी साथिन महिला से जो बेटियों को बचाने की अनूठी पहल कर रही है। दरअसल, जिले की केसरीसिंहपुर उपतहसील के गांव फूसेवाला की महिला अधिकारिता की साथिन बिरमा देवी बेटियों के लिए यह प्रयास कर रही हैं।

बिरमा देवी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बेटियों को शिक्षा की तरफ अग्रसर करने में साथिन मुख्य भूमिका अदा कर रही है। वर्ष 2004 से चल रहा यह सिलसिला अनवरत जारी है। क्षेत्र के चाहे कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो या अिभयान हो बिरमा देवी वहां पहुंचती हैं और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाती हैं। खास बात ये है कि साथिन 100 से अधिक कार्यक्रमों में अब तक 11 हजार से अधिक लोगों को छोटे-बड़े कार्यक्रमों में इस तरह की शपथ दिलवा चुकी हैं। यही नहीं बेटियों को बचाने की इस पहल के बाद आसपास के लोग इन्हें साथिन बहन के नाम से जानते हैं।

14 साल की थी जब विवाह हो गया अन्य किसी के साथ ऐसा न हो इसलिए लोगों को कर रही जागरूक
मेरी शादी मात्र 14 साल की उम्र में हो गई थी। उस वक्त पता नहीं था कि बाल विवाह क्या होता है। 17 साल की उम्र में मां बन गई। ज्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं थी। 2004 में महिला अधिकारिता विभाग से जुड़ी। उस वक्त यह शपथ ली थी कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त तैयार रहूंगी। मेरी बेटी पूनम ने ही मुझे पढ़ाया। 2007 में बेटी पूनम ने ही मेरी 10वीं परीक्षा की तैयारी करवाई और मैं परीक्षा में सफल रही। गांव या आसपास के क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम हो मैंने वहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व कन्या भ्रूण हत्या न करने की शपथ दिलाई। अभी तक 100 कार्यक्रमों में 11 हजार से अधिक लोगों को शपथ दिलवा चुकी हूं। 2019 में बेटे सुशील कुमार का विवाह हुआ तब उसका गृह प्रवेश भी इसी शपथ को दोहरा कर करवाया था।

गांव की एक बेटी को भी खेलों के प्रति प्रोत्सहित कर नेशनल तक भेजा। बेटियों के लिए किए जा रहे इस नेक काम में पति रमेश कुमार, बेटा सुशील कुमार व बहू सुनीता भी खूब सहयोग करते हैं। गांव में बेटियों के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करवा चुकी हूं। इस काम में ग्रामीणों का बड़ा सहयोग रहता है। बस दर्द है कि हमें जो मानदेय मिलता है वह बहुत कम है। लेकिन हम खुश है बेटियों के बचाने के लिए यह मुहिम यूं ही चलती रहेगी।

जैसा कि बिरमा देवी ने बताया सुखद नतीजें
2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार तब 1000 हजार पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात 854 था। यानी प्रति एक हजार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जन्म दर का अंतर 146 था। वर्ष 2019-20 में ये अंतर घटकर 78 रह गया।

इन सार्थक प्रयासों से बनी पहचान

  • अब तक 34 स्वयं सहायता समूह बनाकर 340 महिलाओं को जोड़ा और आत्मनिर्भर बनाया।
  • बेटियों के नाम से पौधरोपण ताकि पर्यावरण सरंक्षण के साथ बेटियों काे भी प्रोत्साहन मिले।
  • बेटी जन्मोत्सव पर थाली बजाना, केक कटवाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाना।
  • कोरोनाकाल में जब मास्क की कमी थी तो खुद के स्तर पर मास्क घर पर ही बनाया और गांव-गांव लोगों को बांटे।
  • गांव में कोई भी अभियान हो वहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओं की शपथ जरूर दिलाना।
  • बेटियों के नाम से बाल वाटिका बनाई।
  • 4 बाल विवाह की सूचना देकर शादियां रुकवाई।
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