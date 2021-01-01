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यात्रीगण कृपया ध्यान दें:गांवों को राहत देने के लिए ट्रेनें तो चला रहा रेलवे, परेशानी ये- वहां आरक्षण की ही सुविधा नहीं, विकल्प- जिला मुख्यालय आएं या ऑनलाइन टिकट करें

श्रीगंगानगर3 घंटे पहले
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  • श्रीगंगानगर से रेवाड़ी जाते समय ट्रेन फतूही, हिंदुमलकाेट स्टेशन पर नहीं रुकेगी, आते हुए ठहरेगी, इसलिए ट्रेन पकड़नी हो तो यहां आएं
  • लोग बोले- छोटे स्टेशनों पर आरक्षण शुरू हो या नियम खत्म करे सरकार

रेलवे ने काेराेनाकाल में भले ही ट्रेनाें का संचालन शुरू कर दिया है, लेकिन छाेटे स्टेशनाें के लिए यात्रियाें के लिए इन ट्रेनाें में यात्रा करना परेशानी दायक है। कारण कि एक तरफ छाेटे स्टेशनाें पर आरक्षित टिकट जारी करने की सुविधा ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर से छाेटे स्टेशनाेंं पर इन ट्रेनाें का एकतरफा ठहराव है।

यानी जाते हुए रुकेगी, लेकिन वापसी में नहीं। श्रीगंगानगर से रात 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हाेने वाली ट्रेन में यदि किसी काे यात्रा करनी है ताे पहले श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर आकर रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन आरक्षित टिकट प्राप्त करनी हाेगी। यही स्थिति अन्य छाेटे स्टेशनाें की है। काेराेनाकाल में संचालित हाे रही ट्रेनाें में यात्रा के लिए रिजर्वेशन टिकट अनिवार्य है।

यही स्थिति दिल्ली ट्रेन की, जाते हुए छोटे स्टेशनों पर रुकेगी, आते हुए नहीं ठहरेगी

श्रीगंगानगर से रात साढ़े आठ बजे दिल्ली के लिए रवाना हाेने वाली ट्रेन का फतेहसिंहवाला, सादुलशहर, बुधसिंहवाला, बुगलांवाली, हिरनावाली, जाेड़कियां आदि स्टेशनाें पर ठहराव दिया गया है, लेकिन इस ट्रेन में सादुलशहर रेलवे स्टेशन पर ही आरक्षित टिकट जारी करने की सुविधा है।

ऐसे में फतेहसिंहवाला से इस ट्रेन में जाे यात्री सवार हाेना चाहते हैं ताे उन्हें नजदीक के श्रीगंगानगर स्टेशन से टिकट प्राप्त करनी हाेगी। इसी प्रकार बुधसिंहवाला, बुगलांवाली व हिरनावाली व जाेड़कियां के यात्रियाें काे नजदीक के स्टेशन सादुलशहर या हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन से पहले रिजर्वेशन टिकट प्राप्त करनी हाेगी। या फिर इन लाेगाें काे ऑनलाइन रेलवे की आरक्षित टिकट प्राप्त करनी हाेगी।

रेलवे की ओर से पांच फरवरी से श्रीगंगानगर से रेवाड़ी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू किया जा रहा है। यह ट्रेन श्रीगंगानगर से रवाना हाेने के बाद फतूही, हिंदूमलकाेट व पंचकाेसी स्टेशनाें पर नहीं रुकेगी, लेकिन वापसी में इस ट्रेन का इन स्टेशनाें पर ठहराव रहेगा, लेकिन इन स्टेशनाें से यदि काेई यात्री गंगानगर आना चाहता है ताे एक ही विकल्प रहेगा कि वह ऑनलाइन टिकट प्राप्त करे।

छाेटे स्टेशनाें पर रिजर्वेशन कर टिकट जारी करने की सुविधा नहीं देना बाेर्ड का निर्णय: सीएमआई
काेराेनाकाल में जाे ट्रेनें संचालित हाे रही है ये सभी स्पेशल ट्रेनें हैं। रेलवे बाेर्ड की ओर से इन सभी ट्रेनाें के ठहराव जारी किए गए हैं। छाेटे स्टेशनाें पर रिजर्वेशन टिकट जारी करने की सुविधा नहीं दी गई है। ऐसे में इन स्टेशनाें से यात्रा करने वाले यात्री पास के स्टेशनाें से रिजर्वेशन टिकट प्राप्त करें या फिर ऑनलाइन टिकट रिर्जवेशन करवाएं।
-रणजीत कुमार, सीएमआई रेलवे श्रीगंगानगर।

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