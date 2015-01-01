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राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ:आज कृषि महाविद्यालय व थर्मल की 7 वीं इकाई का लाेकार्पण

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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  • सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर शुरू होगा वर्चुअल समारोह, 6 साैगातें मिलेंगी

राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर शुक्रवार को जिले को छह सौगातें मिलेंगी। जिले में एग्रीकल्चर कॉलेज, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पाॅवर स्टेशन की 7 वीं बिजली उत्पादन इकाई सहित कई प्रोजेक्ट्स का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। समारोह शुक्रवार सुबह 11:30 बजे जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर शुरू होगा, जो दोपहर 2:02 बजे तक चलेगा।

जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री एआरएस में स्थापित सरकारी एग्रीकल्चर कॉलेज, जिला अस्पताल में 11 करोड़ से बने एमसीएच भवन, 1.10 करोड़ से लगाए ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट, सूरतगढ़ थर्मल में 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल, 11 जीएसएस के आरओ प्लांट, पशुपालन विभाग के सब सेंटर का लोकार्पण करेंगे।

इसी दौरान सूरतगढ़ थर्मल पाॅवर स्टेशन पर बनाई लघु फिल्म दिखाई जाएगी। विधायक राजकुमार गौड़ कहा कि श्रीगंगानगर में एग्रीकल्चर सरकार की घोषणा के बाद बहुत ही जल्द शुरू हुआ है। राज्य सरकार से उन्होंने कृषि अनुसंधान केंद्र पर सरकारी एग्रीकल्चर कॉलेज बनाने की मांग की थी। इस काॅलेज में नवंबर 2020 में प्रवेश हो गए। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट, एमसीएच भवन व अग्रवाल कॉलोनी स्थित 33 केवी जीएसएस का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे।

सूरतगढ़ थर्मल पाॅवर स्टेशन की सुपर क्रिटिकल 7 वीं बिजली उत्पादन इकाई के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार के अनुसार वर्चुअल लोकार्पण समारोह की तैयारियां कर ली गई हैं। राज्य सरकार की पिछली वर्ष गांठ के दौरान मंत्रियों ने जिलोें में आकर विभिन्न प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और लोकार्पण किए थे। इस बार कोरोना वायरस का संक्रमण होने की वजह से बड़े आयोजन करने से परहेज किया जा रहा है।

किसका किस समय लोकार्पण

  • सुबह 11:53 बजे: पशुपालन सब सेंटर्स का लोकार्पण
  • दोपहर 12:06 बजे: 11 जीएसएस के आर प्लांट का।
  • दाेपहर 12:12 बजे: सरकारी एग्रीकल्चर कॉलेज का।
  • दोपहर 12:19 बजे: ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट का।
  • दोपहर 12:31 बजे: नई एमसीएच यूनिट का।
  • दोपहर 12:59 बजे: सूरतगढ़ थर्मल पर लघु फिल्म व यूनिट का लोकार्पण हाेगा।
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