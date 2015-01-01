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घड़साना से खबर:डंफर की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की मौत,प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भयंकर थी कि ट्रैक्टर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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भारतमाला हाईवे पर गांव 3 एमएलडी में बुधवार रात्रि डंफर की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भयंकर थी कि ट्रैक्टर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तथा चालक हवा में उछलते हुए सड़क पर गिर गया। डंफर के पिछले टायर ट्रैक्टर चालक के पैरों पर से निकल गया।

गंभीर घायल चालक को बीकानेर इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के भाई ने डंफर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं, डंफर चालक मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी धर्मपालसिंह शेखावत ने बताया कि दयाराम बावरी पुत्र ख्यालीराम धतरवाल ईंट उद्योग पर ट्रैक्टर चलाता था।‌ चालक ट्रैक्टर लेकर पुरानी मंडी घड़साना से जालवाली की ओर जा रहा था।

बीकानेर की ओर से आए ग्रीट से भरे डम्पर ने 3 एमएलडी गांव के बीचोबीच ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान एक बाइक सवार को बचाने के लिए ब्रेक नहीं लगने पर डंफर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ग्रामीण भागकर घटनास्थल पर पहुंचे। घायल ट्रैक्टर चालक को कस्बे के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रैफर कर दिया। घायल दयाराम की बीकानेर पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।

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