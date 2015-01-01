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जीवन प्रमाण-पत्र:जनवरी व फरवरी में जीवन प्रमाण-पत्र दाखिल करने वालाें की वैधता एक वर्ष की

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
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ईपीएफओ से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनधारकों काे हर साल नवंबर और दिसंबर में जीवन प्रमाण-पत्र दाखिल करना होता है। ईपीएफओ ने संशोधन करते हुए जीवन प्रमाण पत्र की वैधता इसको जमा करवाए जाने से एक साल तक कर दी है। क्षेत्रीय कार्यालय-जोधपुर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं प्रभारी अधिकारी पीके सिन्हा ने बताया कि जिन पेंशनधारकाें ने इस साल माह जनवरी-फरवरी में अपना जीवन प्रमाण-पत्र दाखिल किया है, उनके जीवन प्रमाण पत्र अगले साल जनवरी-फरवरी तक मान्य हाेंगे। ऐसे पेंशनधारक को इस साल नवंबर दिसंबर में जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

अब पेंशन धारक जीवन प्रमाण-पत्र डिजिटल माध्यम से पूरे साल के दौरान कभी भी जमा करवा सकते हैं एवं वे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण जमा करवाने के लिए बैंक, पोट ऑफस, कॉमन सर्विस सेंटर एवं नजदीक भविष्य निधि कार्यालय की मदद ले सकते हैं। अपने नजदीक कॉमन सर्विस सेंटर का पता लगाने के लिए पेंशनर वेब लिंक https://locator.csccloud.in/ का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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