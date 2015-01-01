पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

समस्या:मेडिकल काॅलेज के लिए सूरतगढ़ राेड स्थित नंदीशाला काे ताेड़ने का काम शुरू

श्रीगंगानगरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
सूरतगढ़ राेड पर नंदीशाला काे ताेड़ने का काम हुआ शुरू ।
  • कचरे का संग्रहण इसी नंदीशाला में होता था, अब शहर से कचरे के उठाव पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही

शहर में मेडिकल काॅलेज निर्माण काेई परेशानी न हाे इसे देखते हुए नगर परिषद ने सूरतगढ़ राेड स्थित नंदीशाला काे ताेड़ने का काम शुरू करवा दिया है। परिषद ने नंदीशाला काे ताेड़कर समतल करने के लिए 2.85 लाख का टेंडर जारी किया था। परिषद सूत्राें के अनुसार कुछ ही दिनाें में नंदीशाला काे बिल्कुल समतल कर दिया जाएगा। ठेकेदार ने नंदीशाला में अंदर की तरफ की चारदीवारी हटा दी है। अब नंदीशाला के फ्रंट पर बने कमरे व पूर्व में पशुओं के लिए तूड़ी आदि रखने के लिए बनाया गया हाॅल हटाया जाएगा। नंदीशाला में अंदर पशुओं के लिए बनी खुरलियां व एमआरएफ सेंटर हटा दिया है।

परेशानी: शहर का कचरा कहां जमा हाेगा अभी तय नहीं
नगर परिषद ने मेडिकल काॅलेज के लिए नंदीशाला काे ताेड़ने का काम ताे प्रारंभ करवा दिया। लेकिन अब परिषद के सामने शहर से निकलने वाले कचरे काे एकत्रित करवाना बड़ी चुनाैती है। क्याेंकि शहर से प्रतिदिन करीब 100 टन कचरा निकलता है। पहले ऑटाे टिपराें के सहयाेग से शहर के वार्डाें से यह कचरा सूरतगढ़ राेड़ स्थित नंदीशाला में लाया जाता था। यहां से ट्रैक्टर ट्रालियाें से कचरा उठाकर चक 6 जैड ए स्थिति कचरा प्वाइंट पर भिजवाया जाता था।

लेकिन अब नंदीशाला काे ताेड़ दिए जाने के बाद परिषद के सामने कचरा संग्रहण करना मुश्किल हाे जाएगा। बड़ी परेशानी यह भी है कि नगर परिषद के पास कचरा एकत्रित करने के लिए काेई जगह ही नहीं है। ऐसे में फिलहाल यह तय मानिए कि जब तक वार्ड से निकलने वाला कचरा 6 जैड तक पहुंचने में समय लगेगा, ऐसे में जब तक नई जगह उपलब्ध नहीं हाे जाती तब तक परेशानी भुगतने के लिए तैयार रहें। नगर परिषद के अधिकारियाें का कहना कि इस संबंध में कलेक्टर का सहयाेग लिया जाएगा। कलेक्टर से कचरा संग्रहण के लिए जगह की मांग की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें