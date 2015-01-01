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  • X ray Report Was Once Available In A Day, Now In 5 Minutes, Early Treatment, Now Dry Film Is Put In Digital X ray Machine, Immediately The Disease Is Detected

हनुमानगढ़ से खबर:कभी एक दिन में मिलती थी एक्स-रे रिपोर्ट, अब 5 मिनट में, जल्द इलाज,अब डिजिटल एक्स-रे मशीन में ड्राई फिल्म लगाई जाती है, तुरंत पता चलता है रोग

श्रीगंगानगर2 घंटे पहले
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आज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे है। आज ही के दिन वर्ष 1895 को एक्स किरणों का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर सर विल्हेल्म कोनराड रॉटजन द्वारा किया गया था, इसलिए इस दिन को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में मरीज के लिए डिजिटल रेडियोग्राफी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। दरअसल, किसी भी बीमारी के सफल और सही इलाज के लिए बीमारी की पहचान करना जरूरी होता है। बीमारी की पहचान के लिए मरीज के शरीर के अंदरूनी हिस्सों की जांच की जाती है, इसी प्रक्रिया को रेडियोग्राफी कहा जाता है।

ख़ास बात यह है कि 125 वर्ष पहले जब एक्स-रे की खोज हुई थी उस वक्त कई जटिलताएं थी। इससे रेडियोग्राफ व खुद मरीज को भी गुजरना पड़ता था, लेकिन इस डिजिटल युग में रेडियोलॉजी में कई परिवर्तन आए जिसने चिकित्सा प्रक्रिया को आसान बना दिया है। वर्तमान में सीटी स्कैन, एमआरआई व डिजिटाइज्ड रेडियोग्राफी, डीआरएस डिजिटाइज्ड रेडियोग्राफी सिस्टम और सीएआरएम सिस्टम के तहत भी रेडियोलॉजी हो रही है।

अब डिजिटल एक्स-रे मशीन में ड्राई फिल्म लगाई जाती है, तुरंत पता चलता है रोग

शुरुआत में जब एक्स-रे की खोज हुई थी उसके कुछ वर्षों तक रेडियोलॉजी एक तरह से ब्लाइंड प्रक्रिया थी। सबसे अहम डार्क रूम होता था और एक्स-रे को इसी डार्क रूम में विकसित करना पड़ता था। पुराने समय में एक्स-रे लेने के बाद फिल्म को धोना व सुखाना पड़ता है तथा मरीज को एक्स-रे करवाने के आधे से एक घंटे बाद एक्स-रे मिल पाता है। शुरुआत में 1 दिन लगता था लेकिन मशीनों में जैसे जैसे बदलाव हुए उससे समय घटने लगा। अब डिजिटल एक्स-रे मशीन में ड्राई फिल्म लगाई जाती है तथा एक्स-रे करने के बाद उस फिल्म पर तुरंत ही प्रिंट निकलता है। डार्क रूम का झंझट बिलकुल खत्म हो गया है। पहले अगर एक्स-रे ठीक से ना हुआ हो तो मरीज को दोबारा भी आना पड़ता था।

एक्स-रे की मदद से जहां मरीजों को जीवनदान मिल रहा है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल शरीर के लिए घातक भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर सीटी स्कैन की बात करें एक सीटी स्केन 400 एक्स-रे के बराबर होता है। एक्स-रे के ज्यादा प्रयोग से गर्भवती महिलाओं के डीएनए में जैनेटिक बदलाव हो सकते हैं। जो जन्म लेने वाले शिशु पर असर डाल सकते है। थोड़ी सी सावधानी से इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। आमजन को यह पता होना चाहिए कि बार-बार एक्स-रे करवाना हमारे शरीर के लिए घातक है।

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