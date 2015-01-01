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घायल:युवकों ने घर में घुसकर किया हमला, बुजुर्ग महिला गंभीर घायल, दाे बच्चियां भी चाेटिल

श्रीगंगानगर38 मिनट पहले
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मधुबन काॅलाेनी में एक परिवार के साथ हुई मारपीट के बाद बयान दर्ज करती पुलिस
  • बंदूक व डंडाें से लैस हाेकर आए थे आराेपी, माैके पर भारी भीड़ इकट्ठी हुई ताे पुलिस ने पीड़ित के लिए बयान

शहर के वार्ड 42 में मधुवन काॅलाेनी में शुक्रवार रात काे कुछ युवकाें ने एक मकान में घुसकर वहां माैजूद लाेगाें के साथ मारपीट की। आराेपियाें ने जाे भी सामने दिखा उसे मारा। मकान की ऊपरी मंजिल पर रह रहे किराएदाराें काे भी चाेट पहुंचाने की काेशिश की। युवकाें ने मकान मालिक के मकान के गेट के आगे लगी जाली ताेड़ दी और किराएदार वाले पाेर्शन का गेट ताेड़ने का प्रयास किया।

झगड़े में एक बुजुर्ग महिला के सिर में गंभीर चाेट अाई है, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं, दाे बच्चियाें काे मामूली चाेटें आई हैं। सूचना मिलते ही सदर थाने से पुलिस जाब्ता माैके पर पहुंचा। लेकिन तब तक आराेपी युवक वहां से जा चुके थे। पुलिस ने माैके पर माैजूद लाेगाें व परिवार के सदस्याें से घटना का पूरा विवरण लिया है। मकान मालिक के अनुसार घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकाॅर्ड हुई है,

जिसका वीडियाे पुलिस काे उपलब्ध करवाया जाएगा। माैके पर पूर्व पार्षद प्रेम स्वामी सहित अनेक लाेग पहुंचे। 49, मधुवन काॅलाेनी निवासी संपतलाल पुत्र मदनलाल के मकान पर यह घटना हुई। संपतलाल ने पुलिस काे बताया कि शाम करीब 8:30 बजे बेटी पूजा पत्नी सीता देवी के साथ घर के पास ही चाैराहे पर अपनी चाची ममता व माैसी सीता देवी के साथ खड़े थे और आपस में बातचीत कर रहे थे।

इसी दाैरान एक कार पर आए युवक की कार का टायर नाली में फंस गया। पूजा ने बताया कि युवक ने तेज अावाज में कहा कि उनकी वजह से गाड़ी का टायर नाली में फंसा है। कुछ समझ पाते इतने में युवक ने कार से बंदूक निकाली और धमकाने लगा, तेज अावाज में गाली गलाैज करने लगा। उसने शराब भी पी रखी थी। इतने में पिता संपतलाल माैके पर पहुंचे ताे उनसे भी झगड़ने लगा। इस पर माेहल्ले के ही लाेगाें ने बीच-बचाव कर मामला शांत किया। लेकिन इस युवक ने अपने घर में फाेन कर परिवार के और सदस्याें काे बुला लिया। कुछ समय बाद एक कार में सवार हाेकर आए महिला-पुरुषाें ने मकान के आगे आते ही गालियां निकालनी शुरू कर दी। जाे जहां मिला उससे मारपीट करने लगे : संपतलाल का कहना था कि विवेकानंद काॅलाेनी निवासी इस परिवार के सदस्य जैसे ही उनके घर में घुसे उन्हाेंने तेज आवाज में गालियां निकालनी शुरू कर दी। घर में जाे भी जहां दिखा मारपीट करनी शुरू कर दी। मां दुर्गादेवी ने एतराज किया ताे एक जने ने उनके सिर पर डंडा मारा, जिससे वह गंभीर रूप घायल हाे गईं। झगड़े में दाे बच्चियाें-पूजा व नीतू के भी मामूली चाेट लगी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मां काे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जहां डाॅक्टराें ने उपचार शुरू कर दिया है।

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