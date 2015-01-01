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पंचायतराज चुनाव:चुनाव प्रचार करने पहुंचे सांसद निहाल का ग्रामीणों ने किया घेराव, बोले-गांव को गाेद लेने के बाद भी कभी नहीं ली सुध

पीलीबंगा3 घंटे पहले
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पंचायतराज चुनाव को लेकर शुक्रवार को जिला परिषद सदस्य के लिए भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सांसद निहालचंद को गांव कालीबंगा में ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, विधायक धर्मेंद्र मोची सहित अन्य भाजपा नेताओं के साथ कालीबंगा पहुंचे सांसद निहालचंद के समक्ष कुछ ग्रामीणों ने सांसद पर गांव की अनदेखी का आरोप

लगाते हुए उनका घेराव किया। केंद्रीय भाजपा सरकार की योजना के तहत गांव कालीबंगा को सांसद द्वारा गोद लेने के बाद भी गांव में पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं करवाने के आरोप लगाए। अन्य नेताओं की समझाइश के बावजूद भी ग्रामीणों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। आखिरकार सांसद ने शीघ्र ही कालीबंगा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करवाने का आक्रोशित ग्रामीणों को भरोसा दिलाया,

जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। गौरतलब है कि सांसद निहालचंद ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद गांव कालीबंगा को गोद लिया था, लेकिन सांसद की अनदेखी के चलते ग्रामीण वाटरवर्क्स के अभाव में पूर्व की भांति अभी भी भूमिगत खारा पानी पीने को ही मजबूर हैं।

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